Elodie in bikini blocca Instagram: Lato A di fuori – Foto

La bellezza e la sensualità della cantante hanno mandato Instagram in Tilt: la foto in bikini sembra irreale.

Elodie è una cantante amatissima dal pubblico italiano: i suoi numeri su Instagram testimoniano il suo successo. La classe 1990 vanta ben 2,5 milioni di followers: livelli da influencer, per intenderci.

E proprio come queste ragazze che praticano questa professione, la Di Patrizi sconvolge spesso il web con scatti bollenti ed esplosivi. Di seguito le ultime pubblicazioni che hannp mandato in tilt i social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

La cantante romana ha raggiunto la popolarità partecipando (e classificandosi al secondo posto) al noto talent ‘Amici di Maria De Filippi’. La cantante ha già gareggiato al ‘Festival di Sanremo’ ma in realtà ha stupito durante la scorsa edizione in qualità di ospite, portando la sua energia (e la sua sconfinata bellezza) sul palco dell’Ariston.

LEGGI ANCHE — > Cecilia Rodriguez come la sorella: si riprende e pubblica

L’incredibile Elodie è dotata anche di un fisico irreale: la foto in bikini mandò i seguaci al manicomio.

Elodie in costume: che davanzale

Elodie in costume è semplicemente devastante: le curve della romana sono spaziali e spettacolari e fanno girare la testa a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

Non molto tempo fa apparse sul suo profilo Instagram uno scatto in cui indossava un costumino super stretto che metteva in risalto il suo décolleté da urlo. Il bikini non conteneva niente e le sue forme sono più uniche che rare.

LEGGI ANCHE — > Lorella Cuccarini lascia di stucco i telespettatori: ecco cosa ha combinato

La bellezza della 31enne non la si scopre di certo oggi: non a caso è ambassador per il brand di lusso Bulgari. In questo particolare periodo dell’anno, Instagram è diventato un posto meraviglioso: modelle ed influencer si sfidano a suon di fotografie incantevoli e ammalianti.

Elodie non vanta solamente un décolleté invidiabile, ma anche le sue gambe chilometriche sono davvero incredibili. Qualche volta, inoltre, la cantante romana ha mandato in orbita la sua platea di ammiratori mettendo in mostra anche il suo didietro panoramico.