Lorella Cuccarini dal brutto male all’operazione chirurgica: “…tutto è cambiato improvvisamente”

La bravissima conduttrice romana ha parlato del tumore di cui è stata vittima, affermando che all’improvviso è cambiato tutto

Anche se siamo abituati a vederla sempre sorridente e solare, in passato la Cuccarini ha vissuto dei momenti difficili, nei quali è stata costretta a lottare contro la malattia che l’ha attanagliata.

Proprio quest’anno abbiamo visto Lorella vestire i panni della coach di danza in quel di “Amici di Maria De Filippi”, talent show in onda sulle frequenze di Canale 5 che è stato vinto dalla ballerina Giulia Stabile, fidanzata del giovane e talentuoso cantante Sangiovanni.

La carriera della presentatrice cinquantacinquenne è stata un susseguirsi di successi. Fin dai suoi esordi infatti, risalenti alla prima metà degli anni ottanta, la showgirl ha messo in luce tutte le sue molteplici qualità. Nel corso del tempo si è esibita come ballerina, attrice, cantante e altro ancora, a testimonianza del talento artistico da lei posseduto.

La dura prova affrontata da Lorella Cuccarini

Nel bel mezzo della sua brillante attività televisiva, alla Cuccarini è stato diagnosticato un cancro. La scoperta è avvenuta nel 2002, quando si è recata dall’endocrinologo per una consueta visita di routine.

Il dottore è stato chiarissimo nella sua diagnosi: “Signora Cuccarini, ha un nodulo alla tiroide. Lo spessore è già di alcuni centimetri: deve sottoporsi ad ulteriori accertamenti. Con urgenza”, queste le parole concesse da Lorella a “Ok Salute e Benessere”.

In quel momento la conduttrice è stata letteralmente assalita dal panico, in quanto non si sarebbe mai aspettata di riscontrare una patologia del genere: “Mentre il medico pronuncia quella parola, mi rendo conto che tutto è cambiato improvvisamente. L’ansia mi sale alla gola. E mi sento in colpa, penso di aver sottovalutato la magrezza, innaturale anche per una donna come me, che certo grassa non è”.

In effetti, stando al suo racconto, la showgirl aveva già percepito alcuni sintomi da qualche tempo, tuttavia pensava che la colpa fosse da attribuire esclusivamente alla fatica per i tanti incarichi lavorativi da lei svolti.

Nel giro di poco tempo è stata sottoposta ad un’operazione di rimozione totale della tiroide, la quale per fortuna si è svolta con successo. Ancora oggi la Cuccarini è costretta ad assumere un farmaco tutti i giorni ma, al tempo stesso, è tornata anche a far risplendere il suo celebre sorriso, come vediamo in tutte le trasmissioni a cui partecipa.