Carlo Conti, l’evento che gli ha distrutto la vita: “Quando ho iniziato a giocare…”

Lo stimatissimo presentatore televisivo ha ripercorso uno dei ricordi più dolorosi della sua vita. Vediamo insieme le sue parole

Proprio nella data di ieri Conti ha ufficializzato il cast della prossima edizione di “Tale e Quale Show”, la quale andrà in onda a partire dal prossimo 17 settembre.

Come negli anni passati, la serata sarà trasmessa ogni venerdì. La lista dei partecipanti è stata pubblicata dal conduttore anche sulla sua pagina di Instagram, la quale conta oltre 350 mila follower.

Tra i nomi spiccano quelli di Ciro Priello, Biagio Izzo, Alba Parietti e Stefania Orlando. Al termine della suddetta lista però, notiamo che uno dei partecipanti è rimasto ignoto, in quanto contrassegnato con quattro punti interrogativi.

Carlo dunque, nonostante il periodo di vacanza, è rimasto concentrato per completare il cast che parteciperà a quella che sarà l’undicesima edizione del programma. La curiosità del pubblico da casa è già molta, tuttavia resta ancora da attendere poco meno di due mesi prima dell’apertura del sipario.

Il ricordo doloroso di Carlo Conti

Dopo l’ennesima stagione televisiva carica di impegni e di conduzioni, per Conti è arrivato il momento di dedicare un po’ di tempo alla sua famiglia, in vista della ripresa delle trasmissioni.

Nel 2012 è convolato a nozze con Francesca Vaccaro, costumista e stilista italiana, la quale ha reso padre lo showman. Loro figlio si chiama Matteo ed è venuto al mondo nel febbraio del 2014 a Firenze, città in cui vive la famiglia.

Tuttavia per il presentatore non è stato affatto semplice, soprattutto perché lui il papà non l’ha mai conosciuto, essendo quest’ultimo morto quando Carlo aveva appena un anno e mezzo di età.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale diretto da Alfonso Signorini “Chi”, Conti ha confessato: “Ho pensato tanto a mia madre vedendo Francesca diventare madre, mentre, quando ho iniziato a giocare con mio figlio, mi è venuto in mente mio padre, che ho perso quando avevo 18 mesi”.

In un misto tra commozione e nostalgia, Carlo ha concluso il suo discorso con un pensiero molto profondo e toccante: “Faccio con Matteo le cose che, forse, il mì babbo avrebbe fatto con me”.