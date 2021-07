Carlo Conti, la rivelazione impensabile: Ho due sorelle | Ecco chi sono

Una rivelazione che ha lasciato tutti senza parole. Cosi Carlo Conti, attraverso Instagram, ha svelato di avere ben due sorelle

Carlo Conti, personaggio che ha incarnato in maniera assoluto quel che vuol dire essere conduttore a tutto tondo all’interno del panorama televisivo. Di esperienze, ormai è noto, ce ne sono state tante per il presentatore fiorentino. E cosi la sua carriera ha vissuto un’impennata considerevole, soprattutto negli ultimi anni.

E pensare che quella di Carlo si potrebbe dire essere una carriera nata quasi per caso. Dopo aver capito che quella all’interno della banca, da impiegato, non poteva essere la sua strada, Conti lasciò tutto per inseguire il sogno radiofonico. Entrato in radio, poi, ha dato seguito a tanti buoni propositi presi nel corso degli anni, tra cui anche quello di entrare nel mondo della televisione.

E cosi Carlo, col tempo, è diventato uno dei conduttori più amati dal pubblico. Anche la sua esperienza con il ‘Festival di Sanremo‘, di ormai qualche anno fa, ha mostrato al pubblico quanto il 60enne toscano sia in grado di assumersi anche grandi responsabilità. E cosi un legame a doppio nodo che adesso lo tiene ben stretto a mamma Rai, che ad oggi mai si priverebbe di un profilo cosi rilevante come quello di Carlo.

Carlo Conti ha due “sorelle”, la rivelazione a sorpresa

E cosi sono anche tanti gli occhi sempre accesi sulla vita di Carlo. Sui social, tra l’altro, il conduttore è molto attivo, e costantemente pubblica nuovi contenuti. Post, stories, foto, video, tutto per restare a stretto contatto con il suo pubblico ed incrementare anche quell’affetto che le persone hanno per lui ormai da anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Conti (@carloconti.tv)

E cosi, proprio negli scorsi mesi, è arrivata una rivelazione a sorpresa. E’ stato lo stesso Carlo, attraverso un post pubblicato su Instagram, a sorprendere tutti i suoi fan. Si, perchè Conti ha praticamente ammesso di avere due sorelle. Ma come? Nessuno sapeva di questi elementi della sua famiglia, ma di chi stiamo parlando?

No, non si tratta di sorelle “di sangue”, ma di persone con le quali Conti ha costruito un rapporto talmente forte, da poterle identificare proprio come sorelle. Stiamo parlando, tra l’altro, di due volti assolutamente noti nel mondo della televisione. Da una parte Maria De Filippo, dall’altra Antonella Clerici: proprio loro, infatti, sono state individuate da Conti come sorelle. “Auguri alle mie sorelline !! 5/12 compleanno Maria 6/12 compleanno Antonella”, il messaggio di Carlo, evidentemente collegato alle date dei due compleanni.