Maria De Filippi rivela il retroscena su Maurizio Costanzo: “Mi è preso un colpo” | Guerra tra i due?

Maria De Filippi ha svelato un particolare retroscena, il tutto legato alla nuova avventura lavorativa di Maurizio Costanzo

Ricominciare, mettersi in gioco anche quando l’età è ormai avanzata. Una delle peculiarità di personaggi forti, che senza paura riescono nuovamente a farsi spazio anche in contesti mai esplorati, e proprio per questo guadagnano anche il grande consenso del pubblico e riescono ad attirare attorno a sé tanta energia positiva.

E cosi la vita di Maurizio Costanzo, uno dei personaggi più influenti nel mondo della televisione, è cambiata ancora. Cosi, di punto in bianco. All’età di 82 anni, il conduttore romano sembra avere ancora le energie sufficienti per affrontare nuove sfide, anche se queste portano a doversi scontrare con le pressioni che arrivano da ambienti molto particolari. Nel caso specifico, il mondo del calcio.

Si, perchè Maurizio ha ben pensato di accettare quella che è una sfida importante, e che ovviamente cambia di netto anche le sue giornate. Cosi il giornalista, nelle scorse settimane, è diventato il nuovo responsabile della comunicazione della Roma. Una nuova avventura importante, nel mondo del calcio e che ha già scatenato l’entusiasmo dello stesso Costanzo.

“Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione”, le parole di Costanzo riportate dal ‘Corriere dello sport’.

Leggi qui -> Fabio De Luigi, dal dramma che gli ha distrutto la vita alla sua grande paura: la confessione

Leggi qui -> Andrea Delogu ha un disturbo che si porta dietro: non si può guarire del tutto

Maurizio Costanzo e la Roma, la reazione di Maria De Filippi

E cosi, ovviamente, quella di Costanzo è stata una scelta importante, che ha portato anche ad una reazione molto decisa da parte di sua moglie, Maria De Filippi. La signora di Canale 5 ha commentato la scelta di Maurizio, mostrando anche la sua reazione scattata subito dopo aver appreso la notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Play Cult (@mediasetplaycult)

“Quando me lo ha annunciato mi è preso un colpo, perché io, quando si tratta di lui, vado subito in modalità protettiva. Già vedevo scenari complicati, pressioni o stress inutili. Invece sono arrivata a invidiarlo”, il racconto di Maria alla rivista ‘Oggi’.

Ma la conduttrice ha poi spiegato come l’entusiasmo di Maurizio abbia tranquillizzato anche lei: “La sera torna a casa felice come un ragazzino e parla ore con Gabriele con una passione incredibile. Io sto muta”.