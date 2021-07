Carlo Conti è ossessionato da una cosa: potrebbe ammalarsi seriamente | Ecco di che si tratta

Stando a quanto confessato da lui stesso, Carlo Conti è letteralmente ossessionato da una cosa. Sveliamo di che si tratta

Sposato dal 2012 con sua moglie, Francesca Vaccaro, il presentatore appena qualche giorno fa ha fatto gli auguri di compleanno alla sua amata consorte, tramite un post caricato sul suo profilo di Instagram.

Sempre sulla nota piattaforma social invece, di recente ha pubblicato la lista dei partecipanti alla prossima edizione di “Tale e Quale Show”. A partire dalla stagione autunnale ripartirà infatti la trasmissione targata Rai in cui si sfideranno diversi concorrenti a colpi di imitazioni di personaggi famosi del mondo della musica.

Soltanto quest’anno inoltre, Conti ha guidato sia la cerimonia della consegna dei prestigiosi David di Donatello che un altro varietà, “A grande richiesta – Che sarà sarà”, sempre in onda sui canali Rai. In totale le puntate sono state cinque, ognuna delle quali ha avuto un protagonista diverso appartenente al mondo dello spettacolo.

L’ossessione di Carlo Conti

Per Carlo le priorità sono il lavoro e la famiglia. Insieme a quest’ultima vive all’ultimo piano della splendida Torre dei Ramaglianti, situata a Firenze nei pressi di Palazzo Vecchio. Oltre a lui e a sua moglie Francesca, c’è anche loro figlio Matteo, nato nel febbraio del 2014.

Uno degli aspetti che il pubblico apprezza molto dello showman toscano è senz’altro la sua capacità di coniugare professionalità ed ironia, motivo per cui la Rai ha deciso di puntare sempre di più su di lui.

Un’altra caratteristica per cui è famoso però, è proprio la sua abbronzatura, di cui lo stesso conduttore ha parlato in un’intervista concessa a “Ok Salute e Benessere”. Ha svelato che per lui si tratta di una sorte di ossessione, in quanto non può fare a meno di vedersi in questo modo.

Innanzitutto ama il sole, per questo ogni volta che ha tempo libero per lui è l’occasione giusta per godersi una bella giornata all’aperto. Inoltre, non ha fatto segreto del fatto che, nei casi in cui non ha possibilità di viaggiare, fa uso di lampade abbronzanti, sottolineando però il fatto di recarsi soltanto in centri certificati per non mettere a repentaglio la sua pelle.