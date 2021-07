Antonella Clerici e la difficile separazione con Eddy: il retroscena impensabile

Sono ormai diversi anni che Antonella Clerici ed il suo ex Eddy sono giunti alla separazione. Andiamo a conoscere i motivi della rottura

Come ben noto a tutti gli amanti delle cronache rosa, al giorno d’oggi la Clerici è legata sentimentalmente all’imprenditore Vittorio Garrone.

I due stanno insieme dal 2015 e si sono conosciuti per merito di un’amica che hanno in comune. La conduttrice si è trasferita con l’uomo in una bellissima abitazione immersa nel verde del bosco che la circonda, dove stanno vivendo una splendida favola d’amore.

Entrambi sono reduci da storie naufragate in passato. Lui ha tre figli nati da un matrimonio precedente, mentre Antonella si è sposata ben due volte, la prima con Pino Motta e la seconda con Sergio Cossa.

Tuttavia, per la showgirl di Legnano c’è stata anche un’altra importante relazione, ovvero quella con Eddy Martens. È proprio insieme a quest’ultimo infatti, che la conduttrice è diventata mamma della sua unica bambina, la quale si chiama Maelle.

I motivi della separazione tra Eddy ed Antonella

La coppia è stata insieme per molti anni, per l’esattezza una decina all’incirca, nel corso dei quali hanno vissuto un amore profondo.

Purtroppo però, ad un certo punto la loro relazione si è interrotta bruscamente, a causa di una serie di motivi che sono venuti a galla con il passare del tempo. Uno dei principali è sicuramente la differenza di età, con la nota presentatrice che è molto più grande dell’uomo.

All’epoca infatti, tale divario è stato accusato molto da Martens, in quanto si è sentito quasi oppresso dal forte senso di responsabilità della donna. Oltre a questo però, Eddy ha affermato di essere stato vittima di razzismo quando il loro rapporto è stato reso pubblico.

Ad oggi invece sono entrambi riusciti a ricostruirsi una vita, anche se rimarranno per sempre legati dalla cosa più bella che hanno fatto insieme, ossia loro figlia Maelle. Grazie a quest’ultima infatti, i suoi genitori hanno mantenuto un dialogo civile e rispettoso, con l’obiettivo in comune di preservare la serenità della bambina, la quale ha compiuto dodici anni nello scorso mese di febbraio.