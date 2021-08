Caterina Balivo, la piccante rivelazione sul marito: Facciamo questo

In tempi non sospetti la presentatrice televisiva si è resa autrice di una rivelazione piccante che riguarda il suo rapporto con il marito

Proprio in questi giorni la showgirl nata in Campania si sta rilassando nella meravigliosa isola di Capri, una delle mete italiane più gettonate nel periodo delle vacanze estive.

Sulle splendide spiagge soleggiate, Caterina ha messo in mostra tutta la sua bellezza mediante alcuni scatti caricati su Instagram. Anche al naturale e senza filtri infatti, la conduttrice ha esibito una fantastica forma fisica, a dispetto dell’età e di qualche piccolo segno del tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

I suoi numerosissimi fan sono infatti impazziti alla vista dell’ex modella, come dimostrato dai tanti messaggi che sono apparsi nella sezione dedicata. Per quel che riguarda la prossima stagione televisiva invece, il suo futuro è ancora incerto, anche se sicuramente a breve verranno rivelate delle novità in merito.

Leggi qui -> Alberto Matano e il nuovo palinsesto televisivo. Cosa accadrà?

Leggi qui -> Le condizioni di Mara Venier: la situazione a Domenica In

La confessione hot di Caterina Balivo

In una delle sue ultime pubblicazioni social, insieme a Caterina c’è anche sua figlia, la piccola Cora. Quest’ultima è immortalata mentre sta giocando in acqua con la mamma, in una scena carica di amore e di affetto.

La bambina è frutto della relazione della Balivo con il suo uomo. Stiamo parlando naturalmente di Guido Maria Brera, con cui ha celebrato il matrimonio nel 2014. Oltre alla sopracitata bimba, la coppia ha messo al mondo anche un altro figlio, il primogenito Guido Alberto.

Quella della conduttrice è una famiglia unita dal rispetto e dall’amore reciproco, come confermato in più occasioni dalla stessa. Qualche tempo fa, è stata proprio la quarantunenne partenopea a rendersi protagonista di una rivelazione alquanto piccante.

Durante le riprese della trasmissione targata Rai “Vieni da me” infatti, Caterina si è lasciata andare ad una confessione nel corso di un’intervista al membro dei “Ricchi e Poveri” Franco Gatti. Mentre si parlava di Sandra e Raimondo, l’ospite si è auspicato che la padrona di casa avesse la stessa tipologia di rapporto con suo marito.

A quel punto, la presentatrice ha dichiarato: “Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa… Sennò mi dice perchè sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?“, dopo di che ha concluso ammettendo: “A casa devo stare sempre bene…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Con questa confessione la Balivo ha immediatamente catturato l’attenzione nei suoi confronti, in particolar modo quella dei suoi tanti fan, sempre curiosi di conoscere i segreti riguardanti la vita privata della stimata conduttrice.