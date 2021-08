Questa moneta da 10 lire può cambiarti la vita: il suo valore è impressionante

Una particolare moneta da 10 lire può arrivare a valere una cifra impressionante. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più

Probabilmente la maggior parte delle persone non immagina nemmeno che una semplice moneta possa raggiungere un valore tanto elevato.

I collezionisti invece lo sanno bene, poiché andare a caccia di pezzi rari per loro è una consuetudine. Oltre alle varie case d’asta, al giorno d’oggi ci sono molti siti in giro per il web in cui la moneta in questione può essere valutata con esattezza.

Chiunque di noi potrebbe possedere in un cassetto o in un vecchio portafogli delle somme di denaro inaspettate. Quelli che a prima vista sembrano soltanto dei semplici spicci infatti, spesso hanno riservato delle vere e proprie sorprese molto gradite per le tasche del proprietario.

Naturalmente ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. In base a varie caratteristiche infatti, il valore di una determinata moneta può oscillare in maniera più che sensibile.

Ecco la moneta da 10 lire che può valere un patrimonio

Proprio perché le differenze possono essere molte e, soprattutto, impercettibili, per capire l’effettivo costo c’è bisogno di un occhio esperto. Proprio per questo motivo, esiste tutta una scienza che studia le monete, ovvero la numismatica.

Quella che vi vogliamo presentare quest’oggi è un pezzo da 10 lire, risalente al 1954. Mentre su una faccia è raffigurato il numero 10 sopra a due spighe di grano, sull’altra c’è il disegno un aratro.

Per quanto riguarda il discorso relativo alle misure invece, il suo peso equivale ad 1,6 grammi e la grandezza si attesta sui 23.3 millimetri. Il materiale usato per la sua coniazione invece si chiama Italma, una lega metallica utilizzata proprio dalla zecca di Stato per stampare alcune monete.

Per chi volesse acquistare la moneta in questione, è possibile farlo semplicemente accedendo nel sito di eBay. Ad esempio, c’è un utente chiamato “ateliervautrin” che l’ha messa in vendita alla cifra di 500 euro.

Detto ciò, il consiglio che vi diamo è di controllare in casa per vedere se da qualche parte si cela qualche “tesoro” nascosto, come lo è la 10 lire che vi abbiamo proposto oggi. Ovviamente, come accennato in precedenza, ci sono una serie di dettagli che vanno presi in considerazione.

Primo fra tutti c’è lo stato di conservazione. La moneta infatti, deve essere pressoché intatta, quasi come quando è uscita dal conio. Oltre a questo va analizzata la rarità, per mezzo della quale l’effettivo valore può oscillare anche di parecchio.