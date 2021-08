Aurora Ramazzotti, la malattia che l’ha colpita: “L’ho scoperto con…”

La figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker è stata colpita da una malattia. Andiamo a scoprire insieme i dettagli

Sono diversi i scatti ed i video pubblicati dalla Ramazzotti negli ultimi giorni, nei quali si è rilassata in una delle mete di vacanza più gettonata dai giovani, ovvero ad Ibiza.

Si è recata nella splendida isola iberica insieme alle amiche, anche se il viaggio non è partito nel migliore dei modi, a causa di un ampio ritardo da parte dell’aereo. Una volta approdate in Spagna però le ragazze hanno dimenticato in fretta il piccolo inconveniente, regalandosi momenti di grande divertimento.

Mare incantevole, sole caldissimo e tanto svago, questa è la giusta ricetta delle vacanze di Aurora, condita inoltre da moto acquatiche e giri in barca. Tra le amiche con cui ha trascorso queste belle giornate c’è stata anche Paola Di Benedetto, ex del cantante Federico Rossi.

Aurora Ramazzotti colpita dalla malattia

Nonostante sia già tornata da Ibiza, per la giovane conduttrice c’è ancora un po’ di tempo prima di riprendere con il lavoro.

Dal prossimo anno la Ramazzotti sarà alla guida di un nuovo programma targato Mediaset al fianco di Alvin, intitolato “Mistery Land”. Si è dichiarata entusiasta e carica in vista di questa esperienza, dove avrà un’ulteriore occasione per mettersi in luce davanti agli occhi del pubblico da casa.

Se adesso sta vivendo un momento magico sia dal punto di vista personale che lavorativo, non molto tempo fa Aurora ha corso un grande spavento a causa dell’arrivo della malattia. Anche lei infatti, come milioni di persone, ha contratto il Covid 19.

Durante le riprese di “Ogni mattina”, trasmissione in cui ha vestito i panni dell’inviata, la figlia della Hunziker ha svelato di aver scoperto di essere affetta dal virus a causa di due sintomi: “Ho avuto la tosse e a me non viene mai quindi mi sono resa conto che doveva essere per forza un virus. Speravo fino in fondo non fosse lui, ma invece poi era lui”.

Oltre alla tosse infatti, la Ramazzotti ha accusato un ulteriore sintomo: “Adesso sto molto meglio, ma ho avuto una fortissima sinusite. L’ho capito subito e mi sono isolata”. Dopo un periodo in cui è stata costretta in casa, le condizioni di salute della ventiquattrenne si sono ristabilite, con grande sollievo da parte di tutti i suoi molteplici fan.