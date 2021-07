Cecilia e Ignazio, la notizia improvvisa: “La famiglia si allarga”

Cecilia e Ignazio, dopo la vacanza in barca la confessione che ha elettrizzato i fan: “la famiglia di allarga, siamo già innamorati di lui”.

L’Isola dei Famosi è terminata da quasi un mese e la storia tra i due innamorati reduci dell’Honduras prosegue a gonfie vele. Da tempo ormai, Cecilia e Ignazio vivono insieme a Milano, con la cagnolina Aspirina.

Li abbiamo visti negli ultimi giorni in vela a Polignano a Mare tramite gli scatti postati su Instagram, dove i due si sono lasciati andare a tenere effusioni e video dove i follower hanno potuto ammirare il sex appeal di una delle coppie del momento.

Tornati dalla vacanza però, è arrivato l’annuncio che ha fatto clamore e ha subito entusiasmato i fan dei due innamorati.

Cecilia e Ignazio, in arrivo Ercolino

Tra poco, la piccola famiglia si trasferirà nella nuova casa e a loro si aggiungerà un altro tenero componente. Spiega tutto Ignazio Moser in una serie di stories su Instagram: “Ancora qualche settimana ed entrerà a far parte della family, siamo già innamorati…”, dice emozionato.

Si tratta di Ercolino, il cagnolino che hanno adottato Cecilia e Ignazio e che andrà a far compagnia ad Aspirina. L’ex ciclista e la sorella di Belen hanno incontrato per la prima volta il cucciolo in allevamento e tra poco andranno a vivere tutti insieme.

Delusione per chi sperava nell’arrivo della cicogna, ma a quanto pare, il desiderio c’è e Cecilia e Ignazio stanno preparando tutto per i meglio.

“Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini”, confessa Cecilia al settimanale Nacho.

Poi continua: “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Spero che accada presto”.