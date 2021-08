Luca Argentero e il divorzio con Myriam: dopo anni esce la verità

Luca Argentero ha dovuto far fronte al difficile e inaspettato divorzio con Myriam: solo dopo anni esce fuori la verità nascosta.

Luca Argentero è una delle punte di diamante del cinema italiano. Si tratta quindi di un vero personaggio amato dal pubblico italiano che però, se dal punto di vista lavorativo difficile ha lasciato a desiderare, dal punto di vista della vita privata ha dovuto far fronte ad una dolorosa separazione.

Ha dovuto infatti dire addio a Myriam Catania, con i due che sono convolati a nozze ben 14 anni fa, decidendo poi di lasciarsi dopo nove anni, mettendo così la parola fine alla loro relazione. L’anno dopo i due però si sono dati subito da fare, trovando delle rispettive anime gemelle. In tanti però si chiedono il perché del loro addio, a svelare le ragione della separazione è stata però l’attrice siciliana.

Ecco cosa è accaduto tra lui e Myriam

Myriam ha dichiarato che lei e Luca Argentero sono stati felici per molto tempo. Successivamente però il loro amore è divenuto unicamente stima, perdendo così la passione che per tempo li ha animati. L’ex gieffino e l’attrice hanno affrontato il divorzio solo quattro anni fa, portando diverse difficoltà al fronte.

Il tutto con la donna che ha però ammesso che i due sono rimasti in ottimi rapporti, nonostante qualcuno possa affermare il contrario. Per anni sono stati felici ed è stato duro chiedere la loro relazione amorosa: “Arriva un momento in cui si diventa altro e per non rovinare il bello che c’è stato bisogna confrontarsi e andare avanti”.

La situazione riguardante il divorzio tra i due

Myriam ha poi successivamente affermato come lo stesso Argentero sia stato il primo a sapere della sua gravidanza e del suo nuovo compagno di vita. Ha poi descritto Luca come una persona stupenda e ha accettato per come lui è.

Nonostante il divorzio lo vorrà sempre nella sua vita, una vera persona da apprezzare e che mai odierà. A distanza di anni l’attore sta per diventare padre insieme alla sua nuova fiamma Cristina Marino. Una dimostrazione di come anche se si è ex, si può restare in contatto e soprattutto non perdere l’amore che li ha contraddistinti nel passato.