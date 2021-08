Raoul Bova, il ricovero d’urgenza e l’operazione: non si sa nulla ancora oggi

Un ricovero d’urgenza ed una situazione davvero particolare per Raoul Bova: ecco cosa sta accadendo, non si sa praticamente nulla.

Raoul Bova ha saputo sfruttare al meglio la propria professionalità per portare il cinema italiano a livelli sempre più alti. Parliamo praticamente di una vera e propria pietra miliare della professione nel bel paese.

C’è però grande giallo in merito alla sua salute, con il suo addetto stampa che aveva prima smentito il tutto affermando: “Sta benissimo, sta a casa e se la ride, girano delle notizie false”. Così aveva affermato, ma la verità sembra essere tutt’altro. Tuttavia, c’è da sottolineare che Bova è stato colpito da una vera e propria malattia improvvisa mentre si trovava in Spagna. Scopriamo insieme e nel dettaglio cosa è accaduto al rinomato attore.

Ecco cosa gli è accaduto

Si parla in questo caso di un peritonite acuta mentre si trovava nel paese ispanico e che addirittura sarebbe in questo caso stato operato sul posto. Per lui ci sarebbe stato prima un grande spavento, mentre successivamente il sollievo per essere riuscito a concludere al meglio l’intervento di appendicectomia.

Successivamente per lui ci sarebbe però stata nuovamente una complicazione, così che sarebbe stato richiesto un secondo ricovero nella penisola. Ecco quindi che parte un vero e proprio giallo nel raccontare un caso di malasanità con tante ipotesi al vaglio degli esperti in questo specifico caso.

Il ricovero d’urgenza per Raoul Bova

Secondo le ultime fonti rese note, le sue condizioni non avrebbero poi destato preoccupazioni in quella specifica situazione. Oltre alla smentita poi del suo addetto stampa, gli stessi familiari hanno scelto la via del silenzio non volendo rilasciare dichiarazioni.

Cosa però certa è che dopo quell’episodio non si è presentato alla ripresa della regia del film natalizio diretto da Fausto Brizzi Indovina chi viene a cena. Un ritardo che ha fatto presagire qualcosa che non andasse per il rinomato attore. Per una pellicola poi prodotta da Wildside e Medusa e pubblicato poi il 19 dicembre di quell’anno. Ad aspettare il rientro del collega nel cast, Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Carlo Buccirosso, Cristiana Capotondi, Angela Finocchiaro, Claudia Gerini, Rosalia Porcaro e Isa Barzizza.

Insomma, una situazione particolare gestita in maniera perfetta nei dettagli sia da Raoul che da tutto il suo staff.