Avete mai visto i figli di Mike Bongiorno? Ecco dopo il lutto cosa fanno

Il compianto presentatore televisivo ha avuto tre figli dalla sua storica compagna, Daniela Zuccoli. Vediamo insieme cosa fanno

Nel corso della sua vita lo showman nato negli Stati Uniti si è sposato per tre volte, anche se a renderlo padre è stata soltanto la sua ultima moglie.

Insieme a Daniela Zuccoli, con cui è convolato a nozze nel marzo del 1972, ha messo al mondo tre figli, Michele, Nicolò ed il più giovane Leonardo. Per quello che riguarda gli altri due matrimoni affrontati da Mike invece, entrambi hanno avuto una breve durata.

Il primo è terminato perché sua moglie Rosalia Maresca, nota cantante lirica, non voleva procreare. Dei motivi per cui è terminato il secondo invece, quello con la giornalista Annarita Torsello, non si hanno grandi notizie, tuttavia è noto che la separazione è avvenuta dopo appena due anni.

La stabilità emotiva l’ha trovata soltanto con Daniela, la donna con cui è stato fino al giorno della sua morte, arrivata nel settembre del 2009. All’età di ottantacinque anni, il conduttore si è spento in una suite di hotel a causa di un infarto.

I figli di Mike Bongiorno

Mentre i primi due sono nati entrambi negli anni settanta, Leonardo è molto più giovane, essendo venuto alla luce soltanto nel 1989.

Il terzogenito, oggi trentunenne, nella vita è un imprenditore. Dopo essersi laureato alla Bocconi di Milano, ha conseguito un master a Shangai. Al termine del percorso di studi, il ragazzo ha iniziato a lavorare nella casa di produzione di famiglia, ovvero la “Bongiorno production”. Oltre a questo, Leonardo è molto attivo anche sui social, soprattutto sulla piattaforma di Instagram, dove spesso condivide nuovi contenuti.

Sia Michele che Nicolò si sono cimentati nel mondo del cinema. Tra i due Nicolò è quello che è riuscito ad emergere maggiormente, mettendo in luce le sue abilità come regista. Lo scorso anno ha realizzato un documentario, intitolato “Songs of the Water Spirits”.

Nel 2001 ha firmato invece uno dei suoi lavori di maggior successo, la fiction televisiva “Gli occhi dell’amore”. Oltre a questo ha condotto un programma sul piccolo schermo, “Buon lavoro!”, andato in onda nel 2011 sulle frequenze dei canali Sky.

Dopo la morte del noto genitore, i tre fratelli insieme alla madre hanno continuato a lavorare nella loro azienda, la cui fondazione risale al 1996.