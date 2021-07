Mike Bongiorno ha lasciato un’eredità enorme: Non immaginate la cifra

Lo storico presentatore televisivo ha lasciato un’eredità da capogiro. Andiamo a scoprire insieme di che cifre stiamo parlando

Il grande Mike Bongiorno è ritenuto da molti uno dei pionieri della tv nostrana, per merito della sua lunghissima carriera sul piccolo schermo.

Nato negli Stati Uniti, per l’esattezza a New York, il celebre showman viene da una famiglia di origini italiane. Il nonno paterno infatti, era emigrato dalla Sicilia, mentre sua madre era una donna nata nel capoluogo del Piemonte.

Prima di approdare nel mondo dello spettacolo, Mike ha intrapreso la strada del giornalismo, tanto che il suo stesso esordio in Rai è stato in collaborazione con il Radiogiornale.

Una volta notate le sue qualità di intrattenitore però, gli autori televisivi hanno deciso di dirottare la carriera di Bongiorno verso quella di presentatore. A partire dal 1955 infatti, ha cominciato con la conduzione di numerose trasmissioni. La sua fama è dovuta in particolar modo ai quiz show, tra cui ricordiamo storici format come “Lascia o raddoppia”, “Giochi in famiglia”, “Scommettiamo?” e “La ruota della fortuna”, dove ha lanciato come vallette alcune tra le showgirl più note al giorno d’oggi.

Il patrimonio lasciato da Mike Bongiorno

I tanti anni trascorsi alla guida dei suoi programmi hanno fruttato al compianto showman dei grandi guadagni.

Oltre alla sua abilità come conduttore infatti, Mike si è dimostrato anche un ottimo imprenditore. È stato a capo della “Promomedia”, una società per azioni che controlla le altre sue proprietà.

Innanzitutto c’è la “Filmike Enterprises”, azienda che si occupa di produzioni cinematografiche e televisive, gestita al giorno d’oggi da sua moglie e dai suoi figli. Il patrimonio netto ammonta a poco meno di due milioni e mezzo di euro, stando a quanto riportato da Dagospia.

L’altra società si chiama “Luxfly”, operante nel settore degli aerei, gestita al 49% dalla stessa Promomedia. Nel 2007 il fatturato di quest’ultima ammontava a 2 milioni e centomila euro circa.

La somma totale lasciata in eredità da Bongiorno è di 15 milioni di euro, parte dei quali è costituita da obbligazioni della Banca mondiale e della Bei (Banca europea per gli investimenti).