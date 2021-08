Michelle Hunziker, una delle poche a non averlo ancora fatto: non se lo aspettava nessuno

Michelle Hunziker si è tirata fuori. Un aspetto che alcuni hanno rimarcato sui social, una mancanza che in molti non si aspettavano

Di donne con grande personalità, il mondo dello spettacolo ne è pieno. Molte che hanno scritto pagine di carriera basandosi su grandi competenze, dalla conduzione al profilo attoriale, per arrivare alle vere e proprie showgirl dei nostri tempi. E proprio in Italia da sempre hanno trovato spazio anche donne proveniente da paesi stranieri, in gradi di catturare l’attenzione del pubblico grazie a diverse peculiarità uniche nel proprio genere.

E proprio quest’ultimo aspetto che ha permesso a Michelle Hunziker di ritagliarsi uno spazio importante in Italia, dove ha trovato il suo habitat naturale per emergere a pieno ritmo nel mondo dello spettacolo. Conduttrice davvero particolare, in grado di mixare grandi doti sotto il punto di vista, appunto, della conduzione, ma anche una grande simpatia, contagiosa ed in grado di creare empatia.

E cosi Michelle si è resa famosa con diverse esperienze sul piccolo schermo, che negli anni l’hanno vista sempre di più al centro dell’attenzione. Da ‘Scherzi a parte’ al ‘FestivalBar’, passando per ‘Zelig’ ma anche l’esperienza (tornata recente in questi mesi) dietro il bancone di ‘Striscia la Notizia’. Nelle scorse settimane la Hunziker ha condiviso il bancone con Gerry Scotti, un grande amico nel mondo dello spettacolo.

Michelle Hunziker, una delle poche a non averlo fatto

La Hunziker non soltanto è una showgirl di successo, ma anche una donna che spesso ha toccato tematiche importanti, che vanno anche al di là del mondo dello spettacolo. Michelle ha mostrato la sua personalità anche dimostrando di essere molto attenta al mondo che la circonda, in diverse sfaccettature.

Ed ecco perchè molti hanno drizzato le antenne, notando un qualcosa che in molti hanno fatto in queste settimane, tranne Michelle. Sono andate in scena, infatti, le Olimpiadi in quel di Tokyo. Grande soddisfazione per l’Italia, che ha portato a casa un considerevole numero di medaglie. Non male anche la Svizzera della bella Michelle, che ha chiuso la competizione con 13 medaglie.

Ma la Hunziker, a differenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno commentato i successi sportivi dei proprio compaesani, non ha pubblicato nulla sui social. Niente riguardante la sua Svizzera, ma nemmeno l’Italia. Michelle ha “ignorato”, sotto il punto di vista del web, quello che è accaduto a Tokyo. Aspetto che alcuni internauti hanno notato, rimarcandolo proprio sui social.