Michelle Hunziker, troppo sexy: commenti spinti da parte di alcuni fan

La bella e talentuosa Michelle Hunziker continua a far parlare di sè, ma non sempre in modo signorile. Gli ultimi commenti sconci dei fan, preoccupano.

44 anni, 3 figli e degli addominali da far invidia anche le ventenni: Michelle Hunziker, felice sul suo yacht, mostra un bikini mozzafiato. Fin troppo sexy, per tutti e soprattutto per i fan. Il profilo Instagram della nota conduttrice, attira purtroppo commenti troppo spinti. Accompagnate da emoji esplicite, queste frasi da parte di sconosciuti, fanno preoccupare.

Non dimentichiamo che Michelle Hunziker è stata vittima di uno stalker che per anni ha minato la sua privacy, rendendo la sua vita di donna e madre, un inferno. E oggi, mentre si mostra felice e bellissima sulla sua barca al largo delle Eolie, arriva sul suo profilo più di un commento spinto, a tratti volgare. Che ci sia nuovamente per la svizzera l’ombra dello stalking?

Fa preoccupare ciò che sta succedendo sul profilo Instagram di Michelle Hunziker. La simpatica conduttrice, ora anche cantante della hit Ciapet, si è mostrata “a nudo” nel vero senso della parola. Un bikini letteralmente mozzafiato che ha sconvolto il mondo del web. Una Michelle sempre in forma, come se il tempo per lei, non passasse mai. 44 anni e tre figli e stupenda da far invidia alle ventenni. Ma i commenti dei fan causano sconcerto.

Esiste un limite tra sincera ammirazione e stalking? Una parola, quest’ultima, che ha generato il dramma nella vita di Michelle Hunziker. La nota conduttrice di Striscia la Notizia è stata vittima per anni di un fan troppo caloroso. Sembrava che il caso fosse chiuso, ma nuovi commenti sul profilo Instagram della star, riaccendono la preoccupazione.

“Ogni volta che penso a te…” seguito da emoji fin troppo esplicite. “Le foto fatte a prua non sono belle quanto quelle fatte a poppa”. Il bikini mozzafiato di Michelle Hunziker ha scatenato il mondo del web e ora c’è da capire se la conduttrice potrà ignorare le frasi spinte sui suoi post o iniziare a prendere provvedimenti.

Un argomento spinoso quello dello stalking su internet e giudicato erroneamente innocuo. In realtà frasi sessiste e volgari indirizzate a una donna, dovrebbero essere prese molto più seriamente.