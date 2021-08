Fedez, prima di fare il cantante faceva un lavoro normalissimo: ecco di cosa si tratta

Prima di intraprendere la carriera da cantante, il noto rapper lombardo faceva un lavoro comune. Scopriamo di che cosa si tratta

Anche il marito di Chiara Ferragni in questi giorni si sta godendo un periodo di vacanza, lontano dal lavoro e dagli impegni quotidiani.

I Ferragnez infatti, al momento si trovano in Sardegna, dove stanno girando i luoghi più belli e in voga in assoluto, come La Maddalena, Porto Cervo e Arzachena. Sono proprio i due che, tramite le rispettive pagine di Instagram, hanno condiviso alcuni frammenti del loro tempo libero che stanno trascorrendo all’insegna del divertimento e del relax.

Nell’ultimo post caricato da Fedez, lui e sua moglie sono stati immortalati nei pressi della Costa Smeralda insieme ad Achille Lauro, con cui il rapper ha collaborato nella realizzazione del tormentone estivo intitolato “Mille”, all’interno del quale troviamo l’ormai celebre ritornello cantato da Orietta Berti.

Cosa faceva Fedez prima di fare il cantante?

Ovviamente la coppia di personaggi famosi non è partita da sola, bensì in compagnia dei loro figli. Anche la piccola Vittoria è stata ripresa in un fermoimmagine in cui si trova su un piccolo gommone al centro di una piscina, con tanto di cappellino ed occhiali da sole.

Mentre ora si gode i meritati frutti del suo successo, qualche tempo fa è stato lo stesso Fedez a svelare alla sua folta schiera di fan il lavoro da lui svolto prima che diventasse un cantante conosciuto.

Tramite una storia di Instagram infatti, ha confessato di aver lavorato in un bar. Dopo essersi preso un caffè in una macchinetta presso il suo studio di registrazione, il cantante ha dichiarato di non gradire molto la suddetta bevanda preparata in questo modo.

“A mia discolpa, ho fatto il barista e facevo un cappuccino buonissimo. Queste macchinette tecnologiche non fanno per me. Viva il cappuccino analogico”, le parole del rapper condite da un pizzico della sua solita ironia.

I fan saranno rimasti senz’altro sorpresi nell’apprendere questa notizia dal loro idolo. In realtà però, il marito della Ferragni ha fatto anche altro. Insieme alla sua ex fidanzata Silvia Brigatti infatti, ha aperto un negozio di tatuaggi, come affermato da lui stesso in tempi non sospetti sempre mediante i suoi canali social.