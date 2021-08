Fedez si trasforma completamente: spunta la foto come non l’avete mai visto

Il marito di Chiara Ferragni si è mostrato in un look totalmente inedito, tanto che anche i suoi fan hanno faticato a riconoscerlo

Il singolo di Fedez, Achille Lauro ed Orietta Berti sta continuando a scalare tutte le classifiche. Il ritornello cantato dalla celebre cantante italiana è ormai sulla bocca di tutti, chiaro segnale del fatto che ha letteralmente spopolato.

Per il rapper in realtà è stato un anno fantastico, ricco di soddisfazioni e di traguardi. Oltre al successo riscosso con il brano “Mille” infatti, lo scorso inverno ha preso parte alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo.

In occasione della kermesse canora più importante della nostra penisola, al fianco di Francesca Michielin ha raggiunto il secondo gradino del podio, dietro alla rock band dei Maneskin, i quali successivamente si sono imposti anche all’Eurovision Song Contest.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

La carriera del cantante va dunque a gonfie vele, ma anche la sua vita privata non è da meno, anzi. Fedez infatti, qualche mese fa è diventato padre per la seconda volta. La Ferragni ha dato alla luce la piccola Vittoria, la quale ha inondato di gioia l’intera famiglia.

Leggi qui -> Stefano De Martino, confessa il dramma orribile: “Siringhe, lacci emostatici…”

Leggi qui -> Paolo Brosio, la confessione drammatica: “Era andata a dargli il buongiorno, non respirava più”

L’incredibile trasformazione messa in atto da Fedez

Nonostante le tante gioie di cui abbiamo parlato in precedenza, va comunque sottolineato che per Fedez ci sono stati anche alcuni grattacapi da risolvere.

Una serie di problemi glieli ha creati il Codacons. Recentemente infatti, è pervenuta all’artista una lettera nella quale è stata richiesta la restituzione dell’intera cifra della raccolta fondi da lui indetta.

Come se non bastasse, la suddetta associazione ha accusato il cantante anche per il video della sua ultima canzone, “Mille”. È stato puntato il dito contro il rapper per pubblicità occulta, motivo per cui è arrivato un esposto.

Il marito di Chiara però, come ormai ben sappiamo, non perde occasione di replicare a modo suo. Attraverso i social network, il cantante ha caricato una fotografia in cui si è mostrato in uno stato mai visto.

Per farlo ha utilizzato un filtro particolare disponibile tra quelli di Instagram, chiamato proprio “cocacolait“. Mentre il suo volto è truccato con tanto di rossetto, probabilmente in riferimento al ritornello di Mille ‘labbra rosso cocacola’, sullo sfondo si possono vedere in sovraimpressione proprio due bottiglie della celebre bevanda.

A quanto pare sembrerebbe proprio una frecciatina, non troppo velata, ai danni del Codacons da parte di Fedez, che già in passato ci ha abituati a risposte sempre originali.