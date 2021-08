Avete mai visto la sorella di Elettra Lamborghini con cui ha litigato? Non sembrano nemmeno parenti

La Lamborghini ha un rapporto teso con una delle sue sorelle. Quest’ultima non sembra nemmeno una sua parente vista la scarsa somiglianza

Sempre attivissima sui social network, nelle ultime settimane ha condiviso alcuni scatti delle sue vacanze nell’isola greca di Mykonos con i suoi numerosi seguaci.

Nelle suddette fotografie ha mostrato uno stato di forma fisica eccezionale, valorizzato ulteriormente dai splendidi costumi da lei indossati. Ad ogni sua pubblicazione i fan impazziscono letteralmente, riempiendo la sezione dedicata ai commenti con tantissimi complimenti all’indirizzo della sua bellezza.

Parlando della sua attività discografica invece, il suo ultimo singolo intitolato “Pistolero” sta spopolando. Il brano ha raggiunto la quarta posizione nelle classifiche italiane, merito del ritmo incalzante con cui sta colorando la caldissima estate in corso.

Tuttavia è proprio sul piccolo schermo che sta acquistando una sempre crescente fama, per via delle svariate trasmissioni a cui ha preso parte. La sua esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi ha senz’altro contribuito a rendere il suo volto ancora più popolare, motivo per cui è probabile che anche il prossimo anno possa essere protagonista di qualche programma affine.

La sorella di Elettra Lamborghini

In occasione delle sue nozze con il celebre DJ nato nei Paesi Bassi Afrojack, sua sorella è stata la grande assente alla cerimonia. Stiamo parlando di Ginevra Lamborghini che, a quanto pare, oltre a non somigliare affatto ad Elettra non ha nemmeno un buon rapporto con quest’ultima.

Nata nel settembre del 1992, la maggiore sta provando a seguire le orme dell’ex opinionista dell’Isola dei Famosi nel mondo della musica. Il singolo con cui ha debuttato si intitola “Scorzese”, pubblicato verso la fine del 2020.

Il suo forfait al matrimonio è stato commentato da Ginevra stessa, la quale ha utilizzato la sua pagina di Instagram per esprimere il suo pensiero: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io”.

In un secondo momento invece, la ventottenne ha descritto il difficile rapporto con sua sorella durante un’intervista concessa a “Fanpage”: “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. Veniamo da due background diversi, da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”, così ha chiosato la sorella più grande di Elettra.