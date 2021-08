Antonella Clerici, dal ricovero in codice rosso alla lotta contro il cancro in famiglia: “Se n’è andata in soli 3 mesi” | Oggi come sta

La vita della Clerici è stata segnata da alcuni momenti davvero difficili, dal ricovero in codice rosso fino alla lotta contro il cancro

La classica programmazione della Rai dovrebbe ripartire lunedì 13 settembre. Tra le trasmissioni che faranno il loro ritorno in vista della nuova stagione c’è naturalmente anche quella diretta da Antonella, ossia “È sempre mezzogiorno”.

Tuttavia, abbiamo utilizzato il condizionale perché in quella data è previsto uno sciopero degli addetti ai lavori, pertanto il palinsesto potrebbe subire alcune variazioni. La Clerici ha comunque un po’ di tempo a disposizione prima del suo ritorno in tv. Al momento infatti, sono diversi giorni che si sta rilassando in compagnia del compagno nei splendidi paesaggi della Normandia, regione a nord della Francia.

Secondo delle recenti indiscrezioni invece, il suo partner Vittorio Garrone sembrerebbe essere in procinto di effettuare la proposta di matrimonio alla showgirl. La notizia però, non ha ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale, ragion per cui attualmente queste possono essere considerate soltanto delle semplici voci di corridoio.

Leggi qui -> Antonella Clerici e la difficile separazione con Eddy: il retroscena impensabile

Leggi qui -> Aurora Ramazzotti, che sorpresa: “Non ve lo avevo detto”

Antonella Clerici, dal ricovero alla battaglia contro il brutto male

Sempre allegra e frizzante, anche una come Antonella ha vissuto dei momenti alquanto complessi, come ad esempio quando è stata ricoverata d’urgenza in codice rosso.

Lo ha raccontato proprio lei nel corso di un’intervista concessa a “Ok Salute e Benessere”. Dopo un intervento ai denti, le è stato somministrato un farmaco che le ha provocato una pesante reazione allergica. Il suo volto si è gonfiato in men che non si dica, costringendo la Clerici a recarsi in fretta e furia al pronto soccorso.

Immediatamente le è stato assegnato il codice rosso, vista la gravità della situazione. Fortunatamente l’intervento dei medici è stato tempestivo, scongiurando così il grande rischio che stava per correre. Durante un’altra intervista invece, la presentatrice lombarda ha rivissuto il ricordo della scomparsa della mamma.

“Mia madre, nel 1995, se n’è andata in soli 3 mesi per colpa di un melanoma maligno”. Da allora la showgirl si è sempre battuta nella lotta contro il cancro, diventando ambasciatrice dell’Airc. Secondo lei infatti, al giorno d’oggi la prevenzione è di estrema importanza, in quanto permette, grazie ai notevoli progressi della medicina, di salvare un gran numero di vite, che soltanto qualche anno fa sarebbero state spacciate.