Ricordate Giovanni Vernia, il grande comico di Zelig? Ecco che fine ha fatto

Giovanni Vernia è stato uno dei volti di punta di “Zelig”. Ma che fine ha fatto? Andiamo a scoprirlo insieme

Nato a Genova, l’attore ha vissuto nel capoluogo ligure fino all’età di ventisei anni, quando ha preso la decisione di trasferirsi a Milano per motivi lavorativi.

È proprio qui che ha iniziato a coltivare la sua passione per il mondo dello spettacolo, in particolar modo verso la comicità. In quel periodo ha così cominciato a studiare in alcuni laboratori teatrali, in modo da affinare le sue già buone doti in qualità di intrattenitore.

L’apice della sua fama l’ha raggiunto grazie alla sua partecipazione a “Zelig”, storica trasmissione di stampo comico in onda sui canali Mediaset. Il personaggio che gli ha permesso di riscuotere una grande popolarità è senza dubbio quello di “Jonny Groove”. Quest’ultimo è stato il protagonista del suo primo spettacolo teatrale, intitolato “Essiamonoi”, frase che poi è diventata un vero e proprio tormentone tra i tanti fan del comico genovese.

Ecco che fine ha fatto Giovanni Vernia

Naturalmente il personaggio descritto in precedenza non è l’unico interpretato da Giovanni, il quale si è reso protagonista anche di una lunga serie di imitazioni di vip, come ad esempio Fabrizio Corona, Gianluca Vacchi, Robert De Niro, Matteo Salvini, Vasco Rossi e molti altri ancora.

Dopo la sua fortunata esperienza a “Zelig”, il comico ha fatto perdere le sue tracce sul piccolo schermo per un lungo periodo, prima di tornare nuovamente a calcare la scena televisiva. Nel 2019 ha partecipato alle riprese di “Mai dire talk show”, un programma trasmesso sulle frequenze di Italia 1.

Proprio quest’anno invece, ha condotto al fianco di Giovanna Civitillo e Valeria Graci il “Primafestival”, lo show che ha preceduto le cinque serate della prestigiosa kermesse canora italiana, strappando le risate del pubblico da casa grazie alle sue esilaranti battute.

Qualche anno fa inoltre, Vernia è salito in un paio di occasioni sul set cinematografico. Nel 2012 ha recitato in un film diretto da lui stesso intitolato “Ti stimo fratello”, mentre nella stagione successiva ha preso parte ad una pellicola del noto regista Carlo Vanzina, la quale prende il titolo di “Mai Stati Uniti”, all’interno della quale ha interpretato il personaggio chiamato “Michele”.