Maria De Filippi stavolta colpisce Milly Carlucci: Ecco che è successo

Quello di Maria De Filippi sarebbe un vero e proprio colpaccio ai danni di Milly Carlucci. Scopriamo insieme cosa è successo

Mentre il palinsesto tradizionale è fermo per la pausa estiva, Maria De Filippi continua a lavorare sulla realizzazione dei suoi programmi in vista della prossima stagione.

Se da un lato in merito a “Uomini e Donne” ancora non si hanno molti dettagli, per quel che riguarda “Amici” sono già trapelate le prime novità. Innanzitutto la sua messa in onda sarà anticipata. L’anno scorso le riprese sono partite a novembre, mentre la nuova edizione inizierà verso la metà del mese di settembre.

Un altro cambiamento invece riguarderebbe il cast. A quanto pare infatti, sembra che Arisa non prenderà nuovamente parte al talent show di Canale 5, ma al suo posto potrebbe subentrare un altro personaggio noto nel mondo della tv.

Quest’ultimo arriva direttamente dalla trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, dove ha ricoperto un ruolo fondamentale per svariate stagioni.

Il nuovo “acquisto” di Maria De Filippi

Come stavamo dicendo poc’anzi, un volto noto di Ballando con le Stelle ha annunciato il suo addio al format guidato dalla Carlucci.

Stiamo parlando di Raimondo Todaro, ballerino professionista nato a Catania che ha fatto parte del cast del talent targato Rai per ben sedici anni. Adesso invece, dopo il tanto tempo trascorso al fianco di Milly, per il trentaquattrenne si sono aperti nuovi scenari, dettati dalla sua volontà di cambiamento.

È stato lui stesso a darne l’annuncio e per farlo ha utilizzato la piattaforma di Instagram: “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le Stelle e su tutti Milly Carlucci”.

Subito dopo i ringraziamenti, Raimondo ha proseguito il suo messaggio con le seguenti parole: “Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide”.

Per ora non è arrivata nessuna ufficialità, però stando a diverse indiscrezioni, il ballerino sembra molto tentato dall’opportunità di approdare alla corte di Maria De Filippi, seguendo dunque la stessa strada che ha percorso in precedenza un’altra ex di Ballando con le Stelle, ossia la talentuosa Natalia Titova, partner di Massimiliano Rosolino.