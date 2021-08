Sapete quanto guadagna Alessandro Del Piero dopo l’addio? Cifre impressionanti

Anche dopo aver smesso con il calcio giocato, Alessandro Del Piero ha continuato a guadagnare delle cifre stratosferiche

Uno dei più grandi calciatori italiani della storia ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2014, al termine di un’esperienza annuale in India con la divisa del Delhi Dynamos.

Nel corso della sua fantastica carriera ha militato quasi esclusivamente nelle fila della Juventus, dove ha vinto tutto quello che era possibile, dal campionato di Serie A fino ad arrivare alla Uefa Champions League. Per i tifosi bianconeri è una vera e propria bandiera, ma anche i fan delle altre squadre lo considerano una leggenda.

Il suo soprannome, “Pinturicchio”, è rivolto proprio alla sua immensa eleganza, avendo reso ogni sua giocata una sorta di capolavoro. Ad assegnarglielo fu l’avvocato Gianni Agnelli, grande imprenditore e politico torinese.

Nel 2006 Alex ha vinto anche il campionato del mondo di calcio con la casacca azzurra della Nazionale italiana, mettendo a segno il gol decisivo del due a zero nei supplementari della semifinale contro i padroni di casa della Germania.

Ecco gli incassi di Del Piero

Per un calciatore di alto livello come lo è stato Del Piero è facile immaginare che le cifre da lui guadagnate siano elevatissime. Tuttavia, anche ora che ha smesso di calcare i terreni da gioco non ha smesso di fatturare in maniera impressionante.

All’apice della sua carriera ha firmato un contratto da quasi 15 miliardi di lire annui, divenendo allora il quarto giocatore più pagato al mondo. In età più avanzata invece, ha stipulato accordi a cifre inferiori, ma comunque sempre non indifferenti.

Nel 2008 percepiva quasi cinque milioni di euro, mentre nella sua avventura australiana con la maglia del Sydney FC ha incassato due milioni di dollari a stagione. Ad oggi invece, ha investito parte del suo patrimonio in altre attività.

Una percentuale dei suoi ricavi sono stati appunto investiti nel settore immobiliare, dove Del Piero ha confessato di sentirsi maggiormente sicuro. Oltre a questo Alessandro ha acquistato un club statunitense a Los Angeles, chiamato “LA 10 FC”. Nella medesima città californiana ha comprato un ristorante.

Infine va menzionato il suo accordo con alcune emittenti televisive, per le quali il Pinturicchio lavora come opinionista e commentatore dei match di calcio, che senz’altro gli permette di aumentare ulteriormente i suoi già altissimi incassi.