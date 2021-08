Enrico Brignano, da un letto d’ospedale ad un altro: il drammatico periodo dell’attore

Enrico Brignano non attraversa un bel periodo, a testimoniarlo ci pensa il suo passare praticamente da un letto all’altro: ecco cosa sta accadendo.

Periodo non facile per la famigliola composta da Flora Canto ed Enrico Brignano che sicuramente avrebbero pensato di poter attraversare un’estate maggiormente serena.

Invece per il conduttore televisivo e per la sua ‘compagna‘ il tutto si rivela molto più complicati con i problemi che vanno ad attanagliare la coppia. Ecco infatti nello specifico cosa sta accadendo con l’ospedale pronti ad accoglierli. Si racconta infatti come lo stesso attore stia passando un letto d’ospedale ad un altro: un drammatico periodo per lui.

Ecco cosa sta accadendo al comico e conduttore televisivo

Una vita che per loro è cambiata dall’arrivo della figlia, tant’è che i genitori hanno dichiarato: “Ora la nostra vita è a tre, ma questo ci ha dato quel valore aggiunto che legala coppia, Se i genitori sono bravi a equilibrare i rapporti e la quotidianità si può raggiungere anche la perfezione. La vita a tre se gestita nel modo giusto è straordinaria“.

La stessa Flora attende ora la proposta di matrimonio, con il passo in avanti invocato da parte di Brignani: “Me lo chiedono tutti, ma io non posso farmi da sola la proposta di nozze…”. Parole che potremmo definire sagge, con la consapevolezza del delicato periodo che stanno vivendo.

La drammatica situazione che sta attraversando

Andando infatti subito nello specifico dei fatti, possiamo scoprire come l’ex tronista si sia dovuta ricoverare per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico. Un intervento sicuramente non semplice da affrontare per lei, anche se ora tutto va per il meglio: “Sì per fortuna. Ho tolto la colecisti – ha raccontato in un’intervista a “Diva e donna” – l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato … ho pensato che lo devo “dare” a Tale e Quale Show!”.

Ecco quindi che ha concluso: “Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv. Di carattere sono una persona che cerca di sdrammatizzare i problemi il più possibile, quindi “The show must go on”…”.