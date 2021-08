Juliana Moreira, la durissima operazione: “mi crea problemi…” | Nessuno ha il coraggio di farla

Juliana Moreira si esprime in seguito ad una difficile e molto sofferta operazione chirurgica: “Mi crea problemi…”.

Juliana Moreira, ex conduttrice di Paperissima Sprint e nota influencer, è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani grazie ad un carattere spumeggiante ed un’allegria contagiosa. Da tanti anni è legata ad Edoardo Stoppa, ex inviato del programma di canale 5, ma solo nel 2017 i due sono convolati a nozze.

La brasiliana ha un seguito molto importante sui social. In particolare, su Instagram conta di oltre 750mila followers. E proprio tramite una storia sui social assieme al marito, Juliana ha raccontato ai suoi fans un problema che la affligge. Andiamo a scoprire assieme di cosa si tratta.

Ecco cosa è accaduto a Juliana Moreira

Il desiderio comune a tante donne è quello di avere qualche taglia in più al seno, ma non quello della bella showgirl. “Ho deciso di condividere la mia scelta con voi perché sono sicura che ci saranno tante mamme come me che magari non trovano il coraggio di farlo a causa di un tabù, ma io credo che, se una cosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”, ha raccontato la Moreira. Infatti, la modella ha raccontato che, a differenza di molte altre donne, il suo seno con il passare degli anni cresce sempre di più.



Pertanto, Juliana ha preso una decisione radicale. “Io lo avevo già ridotto in passato, qualcuno se ne era già accorto. Il mio problema è che continua a crescere. Questo mi crea problemi, come dolori alla schiena”, la rivelato la moglie di Stoppa. Un seno così abbondate, però, le ha causato non pochi problemi di salute, come lei stessa ha raccontato.

Una situazione particolare per lei

“Ho sempre avuto una quinta coppa D – ha dichiarato – Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F. Invece vorrei una terza scarsa con coppa C”. Ma, la situazione è ulteriormente peggiorata in seguito alla nascita dei suoi due figli Lua Sophie e Sol Gabriel. “Già dopo l’allattamento di Luca mi sentivo a disagio: avevo già il seno prorompente ed ho allattato undici mesi, ma ero infelice. Poi ho conosciuto il mio medico, che è diventato un amico e che mi conosce da nove anni, ed ho deciso di fidarmi di lui”, ha rivelato Juliana. La presentatrice si è poi soffermata su quanto questa operazione in Italia sia ancora un tabù. “In sud america per noi è una cosa normale. In Italia invece sembra una cosa incredibile”, ha concluso Juliana.