“Tumore. Tre sillabe…”: Lorella Cuccarini svela il dramma del brutto male | Ha rischiato di morire

Un brutto male ha sconvolto la vita di Lorella Cuccarini, nota presentatrice italiana. Andiamo a svelare di che si tratta

Anche se conosciuta prevalentemente come conduttrice televisiva, la Cuccarini in realtà è abile in diversi campi per quel che riguarda il settore artistico.

Ha grandi capacità nel canto ad esempio, così come nel ballo. Come se ciò non bastasse, nel corso della sua carriera ha vestito anche i panni dell’attrice, prendendo parte alle riprese di alcuni spettacoli teatrali e serie tv in onda sul piccolo schermo, ultima delle quali intitolata “L’isola di Pietro”, diretta da Giulio Manfredonia e Luca Brignone.

A partire dalla scorsa stagione ha preso il posto come insegnante all’interno della scuola di “Amici di Maria De Filippi“, dove a quanto pare sarà riconfermata anche in vista della prossima edizione. Quest’anno il noto reality show targato Mediaset comincerà in anticipo rispetto al solito, notizia accolta con immensa gioia da parte dei milioni di telespettatori del programma.

Leggi qui -> Alberto Matano e il nuovo palinsesto televisivo. Cosa accadrà?

Leggi qui -> Maria De Filippi, la drammatica malattia famigliare: “Fu diagnosticato un tumore al pancreas”

Lorella Cuccarini ed il racconto del tumore

Molti anni orsono la showgirl nata a Roma ha vissuto un enorme spavento a causa dell’avvento di una brutta malattia. Ne ha parlato sulle pagine di “Ok Salute e Benessere”, attraverso un’intervista che ha lasciato tutti senza parole.

“Neoplasia. Tumore. Tre sillabe, una visione della vita che va in frantumi…”, la confessione scioccante di Lorella, che poi racconta tutta la vicenda per filo e per segno. Recatasi per una classica visita di controllo dall’endocrinologo, quest’ultimo le ha diagnosticato un nodulo alla tiroide già spesso alcuni centimetri.

Lei, che fino ad allora era sempre stata bene, in quel momento ha iniziato a percepire una serie di sintomi che forse aveva semplicemente trascurato: “Sempre più magra, ogni giorno di più, strane tachicardie, occhiaie, un nervosismo perenne e fuori luogo”.

Dopo aver effettuato il test istologico, in un primo momento l’esito sembrò positivo, tuttavia nel giro di qualche tempo fu costretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico di rimozione della tiroide, grazie al quale ha potuto finalmente scacciare tutte le paure che la stavano attanagliando. “Era il 2002 e oggi sto benissimo. Prendo ogni giorno un farmaco e non ho più nessuno dei disturbi che mi avevano colpito all’inizio della malattia”, queste le parole di Lorella con cui ha anche tranquillizzato tutti i suoi fans.