Eros Ramazzotti, la separazione con Marica Pellegrinelli: dopo anni la verità | Parole pesanti

Ad anni di distanza dalla separazione tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è venuta a galla tutta la verità

Sono ormai decenni che Eros domina la scena musicale sia a livello nazionale che internazionale, per merito dei numerosi capolavori da lui incisi e della sua voce più unica che rara con cui riesce ad emozionare il pubblico ad ogni suo concerto.

Nonostante la sua fama e la sua popolarità arrivate attraverso la musica, il nome dell’artista capitolino è stato tirato spesso in ballo anche per vicende legate alla sua sfera personale. Del matrimonio naufragato con Michelle Hunziker sappiamo pressoché tutto, o quasi, in quanto la loro è stata una delle relazioni sentimentali più chiacchierate e dibattute dai tantissimi appassionati di cronache rosa.

È noto infatti che la showgirl si distaccò dal suo ex marito famoso a causa di una setta che l’ha letteralmente plagiata, mettendola di fronte ad un bivio. All’epoca dei fatti la conduttrice non ebbe la forza necessaria di voltare le spalle a tale organizzazione segreta, bensì scelse di lasciare il cantante con cui ha messo al mondo la splendida Aurora.

Ecco la verità sulla separazione tra Eros e Marica

Rispetto alla storia d’amore con Michelle, quella insieme alla Pellegrinelli è stata sicuramente meno ricca di colpi di scena, ma alcuni dettagli sulle cause che hanno portato alla rottura sono emersi recentemente.

I due si sono fidanzati nel 2009, quando lei era ancora una giovane studentessa. Prima del matrimonio arrivato nel 2014, la coppia ha dato vita alla primogenita Raffaella Maria, mentre successivamente è venuto alla luce il secondo bambino, il quale si chiama Gabrio Tullio.

Dopo circa cinque anni passati come marito e moglie hanno deciso di separarsi. A svelare i motivi dell’addio è stata proprio la donna, attraverso un’intervista da lei rilasciata al settimanale F: “Io a 21 anni non pensavo di diventare mamma. Raffaella è stata cercata per amore. Mi dicevo: avrai tutto il tempo per seguire le tue ambizioni”. Purtroppo per lei però, così non è stato.

Marica ha spiegato infatti la durezza di trascorrere una vita dietro ad una star internazionale, con l’aggiunta di due bambini al seguito. Da questa sensazione di avere le ali tarpate è nato in lei il desiderio di cambiamento, scegliendo di cercare la felicità da sola. Alla fine dell’intervista tuttavia, la Pellegrinelli ha confessato di aver mantenuto dei buoni rapporti con il suo ex marito, anche in maniera da preservare la serenità dei loro adorati bambini.