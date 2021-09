Eros Ramazzotti rivela il dettaglio su Michelle Hunziker: A letto non faceva questo

Michelle Hunziker e quel dettaglio rivelato da Eros Ramazzotti: A letto non faceva questo; ecco di cosa sta parlando.

Eros Ramazzotti è uno dei cantautori più amati d’Italia e non solo. Con le sue canzoni ha fatto sognare milioni di ragazzine e nascere i primi amori. Il suo successo, oltre che nel Bel Paese, si è esteso in giro per il mondo. In particolare, Ramazzotti ha cantano alcuni dei suoi brani più celebri anche in altre lingue, soprattutto in inglese e spagnolo.

La sua fama e talento sono innegabili, ma spesso si è parlato di Eros anche in merito alla sua vita privata. Il matrimonio con la showgirl Michelle Huziker è stato sempre sotto i riflettori e la loro separazione, avvenuta oramai tanti anni fa, ha scatenato non poco stupore. Recentemente Eros è stato ospite del programma “Felicissima sera”. Proprio durante lo show del duo comico Pio e Amedeo, il cantante ha fatto una rivelazione sulla sua intimità con l’ex moglie che ha lasciato tutti a bocca aperta.

La situazione intima riguardante Michelle Hunziker

Proprio durante lo show del duo comico Pio e Amedeo, il cantante ha fatto una rivelazione sulla sua intimità con l'ex moglie che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ecco cosa ha dichiarato il cantante

Infatti, Pio e Amedeo hanno chiesto ad Eros come mai la nota presentatrice sia sempre così sorridente. Eros, in un primo momento è parso molto imbarazzato, poi ha risposto dicendo di non essere a conoscenza della motivazione, ma poi sorprendendo tutti i presenti ha aggiunto: “A letto non rideva”. Questa risposta ha sorpreso gli stessi mattatori, che non si sono lasciati sfuggire l’occasione di rimarcare questa sua affermazione riguardo la showgirl svizzera. La dichiarazione ha suscitato non poche polemiche, ma per il momento non è arrivata una risposta da parte di Michelle, la quale avrà probabilmente preso questa affermazione con il suo solito sorriso.