Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Luciano Ligabue si è lasciato andare ad una vera e propria confessione in merito alla propria vita privata: “Ho perso 3 figli”, ecco il racconto.

Luciano Ligabue è stato uno degli artisti che maggiormente ha illuminato la musica italiana negli ultimi anni. Parliamo di un’artista a 360 gradi, capace di portare a casa successi inimmaginabili. Rappresenta una vera e propria frangia di pubblica nella sua lotta a distanza con Vasco Rossi, che potremmo definire come il suo antagonista naturale dal punto di vista naturale.

Eppure non tutto è rosa e fiori per lui che si è spesso prodigato anche per tematiche sociali, risultando vicino ai propri follower. Ora parla però di un dramma personale che ha subito, tutt’altro che semplice da affrontare e che lo ha segnato per il resto della propria vita. Insomma, una perdita assoluta di cui ha parlato in maniera aperta, sorprendendo anche i propri ascoltatori e fan che lo seguono da decenni.

Ecco cosa è accaduto a Luciano Ligabue

“Un lutto che non trova casa. Nessuno lo considera un vero lutto ed invece è un dolore che ti segna per sempre”: queste sono state le parole di Luciano Ligabue durante un’intervista rilasciata tempo fa a Vanity Fair. Un argomento delicato, di cui lo stesso artista ha parlato sempre poco, decidendo di tenere per sé e per i suoi testi la sofferenza.

Durante il suo film Made in Italy ha raccontato la storia di Riko e Sara, questi protagonisti di una storia particolare, dove ad essere argomento centrale è un aborto spontaneo, con il ‘continuo sentir dentro di sé’ la presenza di Luca, un bambino che poi è nato morto.

Una storia che ha lasciato tutti di stucco

Ed è qui che si parte, raccontando la propria storia.

I tre bambini mai nati nella vita di Luciano Ligabue, che ha sempre preferito tenere per sé il drammatico racconto degli aborti, che lo hanno segnato. Delle drammatiche perdite che ha dovuto subire nel corso degli anni. Lui, sposato dal 2013 con Barbara Pozzo, la sua ex fisioterapista.

Per lui tante sofferenze, ma anche due figli, il primo nato dalla prima moglie Donatella Messori, e Linda da quella attuale. “I loro nomi iniziano con la L, come mi ha chiesto mio padre, perché secondo lui avere iniziali uguali porta fortuna”.