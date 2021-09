Appariscente già da piccola, oggi purtroppo non c’è più: ha fatto sognare milioni italiani | Ecco chi è

Una vera icona del mondo dello spettacolo, era appariscente sin da piccolina. Ora però purtroppo non c’è più: ecco di chi si tratta.

Una bambina che magari qualcuno di voi è riuscito a riconoscere, altri magari ci stanno provando. Nella fotografia che vi abbiamo allegato c’è infatti un grande personaggio dello spettacolo. Icona della televisione moderna e non solo, è stata un punto di riferimento per tantissimi giovani.

Nella foto in bianco e nero la si può notare con un cappellino che non nasconde il suo bel viso. Di lato si scorgono in maniera meno evidente i due genitori, alla sinistra e alla destra della piccola fanciulla. Siete riusciti a scoprire di chi si tratta? Vi aiutiamo noi, andando alla vista di un vero e proprio perno della televisione italiana degli ultimi decenni.

Una bambina davvero particolare

Una soubrette che è stata amata fin nei suoi ultimi attimi di vita. Anzi, possiamo affermare con certezza che tutt’ora la popolazione la vede come una delle migliori della storia dello spettacolo italiano. Un carattere particolare, sempre allegro ed elegante, il quale pian piano ha conquistato il grande pubblico. Quest’ultimo che l’ha seguita nelle diverse avventure televisive.

Una bellezza impressionante, con grande bravura nel canto e nel ballo, queste rimaste impresse rispetto magari a tanti altri che invece non riuscivano ad essere come lei. C’è infatti chi ha tentato di imitarla, ma con risultati che potremmo definire scarsi, se non scarsissimi.

Volto familiare: ecco di chi si tratta

Eh si, parliamo proprio di Raffaella Carrà. Deceduta settimane fa, resta impressa per il suo sorriso, sgargiante sia in minore che in maggiore età. Una soubrette che ha fatto la storia e che soprattutto molti onorano ora che è scomparsa e non fa più parte del mondo televisivo italiano.

La storia infatti parla chiaro, l’exploit è stato assoluto, così che a partire dagli anni Sessanta, ha conquistato il pubblico italiano e non solo, portando dalla sua parte anche la frangia estera.

Si contraddistingue per una passione forte per la danza, tant’è che la contraddistinguerà rispetto ai colleghi. Tra i programmi di maggior successo, menzioniamo Milleluci, condotto in compartecipazione con Mina. Una professionalità che l’ha portata a farsi conoscere fino alla Spagna e l’intero Sudamerica.