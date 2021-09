Sapete quanto guadagna Aurora Ramazzotti? Cifre esorbitanti

La giovane Aurora Ramazzotti ha ottenuto una certa popolarità che le ha permesso di guadagnare cifre esorbitanti

Di recente la figlia dei due personaggi famosi del mondo dello spettacolo è stata protagonista di una polemica legata alla sua rubrica su Instagram dedicata a tutto ciò che ruota attorno alla tematica del sesso.

Dopo che la Collovati ha attaccato la ragazza affermando che chi ha problemi del genere deve rivolgersi a specialisti del settore, anche Fabrizio Corona è intervenuto sull’argomento. In primo luogo si è gettato contro Aurora ricordandole che la sua notorietà è dovuta soltanto al fatto di essere una figlia d’arte, per poi lanciare una frecciatina anche all’indirizzo di Caterina dichiarando di non sapere nemmeno chi sia.

La Ramazzotti ha però dimostrato col tempo di essere una persona determinata e superiore a certi tipi di accuse, tanto da ribadire la buona fede del suo show che proseguirà senza dar credito alle suddette chiacchiere.

I guadagni di Aurora Ramazzotti

Aurora ha già esordito sul piccolo schermo da qualche tempo. Nel 2015 ha preso parte alle riprese di “X-Factor”, noto talent show trasmesso sulle frequenze dei canali Sky. Successivamente è stata co-conduttrice al fianco di sua madre Michelle del programma intitolato “Vuoi scommettere?”, mentre nella scorsa stagione ha lavorato come inviata di “Ogni mattina”, format guidato da Adriana Volpe.

A breve invece, la Ramazzotti sarà impegnata nuovamente alla conduzione di una trasmissione targata Mediaset. Stiamo parlando di “Mistery Land”, dove verrà affiancata da un altro volto conosciuto della tv, ovvero Alvin, pseudonimo di Alberto Bonato.

Tutti questi incarichi televisivi hanno sicuramente fruttato dei guadagni elevati nelle casse della figlia del noto cantante italiano, anche se i numeri esatti non sono mai stati resi pubblici in maniera ufficiale. Come se non bastasse però, ai suoi tanti impegni vanno aggiunti i ricavi generati attraverso i social network.

La ventiquattrenne nata a Sorengo può contare infatti su una folta schiera di followers, in particolare sul suo profilo di Instagram, il quale vanta più di due milioni di seguaci. Secondo alcune stime, un influencer tanto conosciuta può incassare dai quindicimila ai sessantamila euro, ricavati prevalentemente dalle sponsorizzazioni. Per concludere, c’è da ricordare anche che la Ramazzotti gestisce insieme alla mamma una quota delle azioni della società di Tomaso Trussardi.