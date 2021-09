Michelle Hunziker è completamente cambiata: non la riconoscerete più

Una Michelle Hunziker completamente rinnovata che si stenta a riconoscere rispetto al recente passato: scopriamola insieme.

Una donna davvero particolare, capace di sorprendere sempre il pubblico e soprattutto di attrarre una grande fetta di pubblico. Il tutto sempre con il sorriso ed un modo di fare professionale. Questo e tanto altro rispecchia a pieno Michelle Hunziker.

Soprattutto grazie ad una gavetta partita da lontano che le ha permesso di acquisire una grande esperienza. Una donna che sulle reti Mediaset è stata ammirata per la caparbietà e l’ironia con cui ha trattato temi delicati. Alla conduzione del tg satirico Striscia La Notizia le migliori performance per lei. Trovare quindi una come lei sembra difficile, se non impossibile, nonostante un cambiamento repentino negli ultimi tempi.

Ecco come troviamo ora Michelle

Negli ultimi tempi si diverte soprattutto via social network. Considerata l’estate infatti la tv è abbastanza ferma, con gli italiani in movimento causa vacanze. Ecco quindi che attraverso Instagram racconta la propria vita privata, con grande protagonista sua figlia Sole: “Ripeti cosa mi hai chiesto poco fa..”, ha detto la conduttrice svizzera alla bimba. E lei: “Ho chiesto se sei nata nel 1700..”.

Insomma, si scherza per lei che nel 1998 ha sposato Eros Ramazzotti, dal quale è nata Aurora Sophie. I due hanno deciso di interrompere la propria relazione nel 2002, così da ufficializzare il divorzio sette anni dopo, nel 2009. Due anni dopo la relazione per Michelle con Tommaso Trussardi, noto imprenditore. Da lui è stata data alla luce la piccolissima Sole, mentre nel 2015 è arrivata nella vita dei due Celeste.

Ecco come si presenta ora Michelle Hunziker

Dopo aver dialogato con la figlia su Instagram, ecco che commenta in maniera ironica: “Tu mi hai chiesto se sono nata nel 1700? Bene, bello svegliarsi così. Grazie figlia“. A quel punto la bimba si è corretta: “Negli anni 70.. non nel 700!”.

Tante risate insomma tra le due, con una Michelle Hunziker che nella foto allegata possiamo notare praticamente cambiata rispetto al passato, con la conduttrice televisiva che ha passato una lunga estate. Durante il lungo periodo ha avuto modo non solo di pensare ai propri cari, ma anche di riposarsi dopo 12 mesi davvero lunghi ed estenuanti.