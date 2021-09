Laura Pausini, la lotta contro il cancro insieme alla figlia: il gesto enorme

Laura Pausini dimostra il suo grande cuore sempre in ogni circostanza anche la più difficile. E’ una fortuna che sia sempre stata sensibile alle cause sociali, una figlia malata non è uno scherzo da gestire difronte alle luci dei riflettori mediatici.

Laura combatte con sua figlia Paola Carta, la lotta contro il tumore infantile come racconta su Rds, Radioitalia.it dove la cantante ha descritto il bellissimo gesto compiuto verso i bambini meno fortunati.

Laura Pausini e le Baby Pelones

Laura Pausini non può rinunciare al tour 2019 o ai concerti con Biagio Antonacci ma nel frattempo che si avvicinano le date del tour, ha lanciato una bella iniziativa: chiunque acquisterà una delle Baby Pelones, bambole disegnate da lei e da sua figlia, in particolare il fazzoletto indossato dalla loro bambola, aiuterà la fondazione JuegaTerapia nella lotta contro il cancro infantile.

Laura Pausini ha voluto far sapere che tiene molto a questo progetto e su twitter ha manifestato tutto il suo entusiasmo per l’arrivo in Italia delle bambole.

“ECCOLI, SONO ARRIVATI IN ITALIA I BABY PELONES, LE BAMBOLE ISPIRATE AI BAMBINI CON IL CANCRO. DA ROCCO GIOCATTOLI E LA GIRAFFA GIOCATTOLI POTETE TROVARE QUELLA CON IL FAZZOLETTO DISEGNATO DA ME E MIA FIGLIA PAOLA. CON OGNI ACQUISTO DI UNA BAMBOLA AIUTERETE LA FONDAZIONE JUEGATERAPIA.ORG PER LA LOTTA CONTRO IL CANCRO INFANTILE”.

Già a fine gennaio l’artista di Solarolo si è complimentata con la Fondazione per aver venduto 1 milione di Baby Pelones, dichiarandosi profondamente riconoscente e orgogliosa di essere parte integrante di questa bella famiglia come ha affermato lei stessa:

“SONO MOLTO ORGOGLIOSA DI FAR PARTE DI QUESTA MERAVIGLIOSA INIZIATIVA: IO E MIA FIGLIA PAOLA ABBIAMO DISEGNATO INSIEME IL FAZZOLETTO CHE INDOSSA LA NOSTRA BAMBOLA”.

Si tratta di un bellissimo progetto che sicuramente ha smosso e smuoverà il cuore di tanta gente!

Laura e la fondazione JuegaTerapia

Lura ha scelto di sostenere la Fondazione JuegaTerapia, con sede a Madrid in Spagna, non solo per il suo profondo coinvolgimento di madre e donna ma sopratutto per il suo cuore nobile e premuroso.

Di cosa si occupa la fondazione? Principalmente si occupa di aiutare i bambini malati di cancro attraverso attività ludiche, di raccoglie tutti i tipi di giochi e consolle regalandoli ai bambini nelle aree oncologiche degli ospedali malati di cancro.

Inutile dire che lo scopo è quello di regalare un sorriso ai bambini nonostante le sedute di chemioterapia che di sicuro non sono una passeggiata!