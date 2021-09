Paolo Calabresi Marconi, marito di Alessia Marcuzzi: guadagna più di lei | Ecco il suo patrimonio

Paolo Calabresi Marconi e Alessia Marcuzzi, chi ha il patrimonio più alto? La risposta è davvero una sorpresa per tutti gli addetti ai lavori.

Alessia Marcuzzi è una delle più note conduttrici televisive italiane. Al suo fianco, da ormai vari anni, il marito Paolo Calabresi Marconi.

Quest’ultimo però non è noto ai più solo per essere il compagno della showgirl, ma soprattutto è anche un imprenditore ed un produttore televisivo di successo. Nel corso degli anni ha costruito una carriera non da poco, infatti in molti si fanno domande rispetto alla sua vita, essendo una persona molto riservata. In particolare, andiamo a scoprire a quanto ammonti il suo patrimonio.

Il ruolo del marito di Alessia Marcuzzi

Il marito della Marcuzzi ricopre il ruolo di amministratore delegato e founder di Buddy Film, con il socio Alessio Gramazio. Si tratta di una casa di produzione cinematografica nata nel 2002. Nello specifico, si occupa di realizzare spot pubblicitari, video musicali, produzioni cinematografiche e video aziendali per le aziende estere. A collaborare con questa azienda, nel corso degli anni, molti marchi di una certa fama.

In particolare, la Rai, Warner, Poste Italiane ed altre ancora. Oltretutto la Buddy Film ha collaborato anche con Laura Pausini e Renato Zero. Pertanto, Paolo Calabresi Marconi, nel corso della sua carriera, è riuscito ad acquistare un grande successo e diventare così un imprenditore molto noto. Quindi, il suo patrimonio, nel corso degli anni, è cresciuto in modo esponenziale.

Ecco chi guadagna di più

Ovviamente, quando si parla di Paolo Calabresi Marconi, non si può non citare anche sua moglie Alessia Marcuzzi. I due si sono sposati nel 2014 e, Marconi, ha un bel rapporto con i figli della Marcuzzi. Proprio la conduttrice, durante una recente intervista ha parlato del forte legame che li unisce: “Ci siamo incontrati tardi, ma siamo molto molto amici, oltre ad essere marito e moglie e amante. Tutte le cose belle della vita ne parliamo, quindi chiacchieriamo tanto e poi lui è stupendo con Mia e Tommaso. Ha conquistato anche i papà dei miei figli, va d’accordissimo sia con Simone che con Francesco”.

Entrando nello specifico del suo patrimonio, non si conosce con precisione a quanto ammontano i guadagni di Paolo Calabresi Marconi. Ma si può affermare senza ombra di dubbio i guadagni, siano molto elevati. Secondo alcune indiscrezioni che circolano online sembra che l’imprenditore abbia dei guadagni milionari. Addirittura superiori a quelli di Alessia Marcuzzi, che guadagna oltre 2 milioni di euro l’anno.