Sapete dove vive Riccardo Scamarcio? La sua dimora è fotonica

Una dimora pazzesca per Riccardo Scamarcio, scopriamo insieme dove vive il notissimo attore: un vero lusso per lui.

Riccardo Scamarcio è uno degli attori italiani più amati. Nato nel 1979 a Trani, fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo all’interno della mini serie Ama il tuo nemico due e con Compagni di scuola nel 2001. Due anni dopo, nel 2003 poi ha partecipato al primo film come protagonista Prova a volare. Ma la svolta nella sua carriera arriva nel 2004, quando recita come protagonista nel famosissimo film di Federico Moccia, Tre metri sopra il cielo. In particolare, in quel film, l’attore fece sognare milioni di ragazzine.

Da quel momento in poi la sua fama è tale da essere uno degli attori più richiesti. Il cinema non è l’unica passione di Riccardo Scamarcio, infatti quest’ultimo nutre una forte passione nei confronti della musica. Infatti da ragazzino si è spesso esibito insieme agli amici in alcuni locali. Durante il periodo del lockdown si è poi dedicato ancor di più alla musica. Coltiva questa sua passione anche nella sua abitazione, una dimora lussuosissima. Andiamola a scoprire assieme.

Ecco dove abita oggi Scamarcio

Oltre che per i suoi successi cinematografici, si parla spesso di Riccardo Scamarcio anche per le sue storie d’amore. Nello specifico, dal 2006 al 2016 Riccardo Scamarcio è stato legato sentimentalmente con l’attrice Valeria Golino.

La loro storia d’amore è stata molto chiacchierata, proprio per la grande differenza di età che c’era tra i due. Nonostante la loro storia sia oramai giunta al capolinea, tra i due è rimasto un bel rapporto di stima e di amicizia. Proprio in seguito alla fine di questa relazione, Riccardo ha deciso di acquistare un nuovo appartamento.

Approfondisci anche —> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

Una casa mozzafiato per lui

In particolare, si tratta di un abitazione situata nella periferia di Roma, luogo in cui riesce ad essere veramente se stesso. Si sente protetto ed al sicuro. Qui il bel l’attore non vive da solo. Infatti, Scamarcio condivide il suo nido d’amore alla sua Angharad Wood, donna con la quale ha avuto una figlia nel 2020. L’appartamento è caratterizzato da ampi spazi ed un’arredamento lussuoso e funzionale, che permette ai due di vivere con tutti i comfort.