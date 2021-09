Adriano Celentano, dal tradimento al brutto tumore in famiglia: oggi come sta

Adriano Celentano ha dovuto affrontare un periodo tutt’altro che semplice: scopriamo insieme come sta dopo il tradimento ed il tumore.

Soprannominato Il Mollegiato, Adriano Celentano è conosciuto in tutta Italia ed Europa. Un personaggio amatissimo praticamente in tutto il mondo. Parliamo di un’artista capace di illuminare i palchi italiani ed esteri con la sua bravura. Un vero e proprio genio, affermatosi anche negli ultimi anni grazie al palcoscenico televisivo.

Fin dai propri esordi infatti è riuscito ad affermarsi, rinnovandosi in maniera decisiva nel corso degli anni. Una personalità istrionica e soprattutto molto pungente. Abbiamo parlato inoltre della sua performance televisiva, riguardante nello specifico lo spettacolo Adrian, questo seguitissimo dai fan e che ha catturato l’interesse anche del pubblico più giovane.

Ecco cosa è accaduto ad Adriano Celentano

Tra i maggiori successi troviamo senza alcun ombra di dubbio Il ragazzo della via Gluck, 24mila baci, Azzurro e senza dimenticare il più recente brano L’emozione non ha voce. Opera che ha illuminato e soprattutto ispirato tanti italiani. Per lui ben cinque partecipazioni al Festival di Sanremo, dove è riuscito nell’obiettivo di vincere nel lontano 1970 con il brano Chi non lavora non fa l’amore.

Questo in coppia con la moglie Claudia Mori. Una vita particolare la sua, vissuta molto sulle montagne russe. Si segnalano infatti episodi spiacevoli ed una triste realtà oltre il palcoscenico. Proprio con Claudia infatti ha sofferto molto dopo averla tradita con Ornella Muti. Insomma, una vera situazione spiacevole venutasi a creare.

Ecco oggi come sta

Dalla storia con con Claudia sono nati Rosita, Giacomo e Rosalinda. Ecco che quest’ultima ha dato tante preoccupazioni: “Era ancora il periodo in cui volevo morire” – ha confessato Rosalinda – Quando mi è stato diagnosticato il tumore io sono scoppiata a ridere: una liberazione“.

Una situazione per lei davvero particolare e struggente. Dichiarazioni inoltre che sicuramente non avranno fatto piacere al padre della ragazza. Successivamente però è partito un percorso riabilitativo che le ha permesso di battere la malattia e soprattutto di buttar via anche la malinconia, superando un bruttissimo periodo che ha coinvolto anche tutta la sua famiglia. Ecco quindi che ora Adriano può condurre sereno la propria vita.