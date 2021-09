Albano lascia tutti senza parole: la decisione che distrugge i fan

Una decisione inaspettata che ha praticamente distrutto i fan di Albano: ecco cosa ha deciso il noto cantante.

Al Bano è uno dei cantanti italiani più famosi in tutto il mondo. Classe 1943, sin dai primi anni di età, sviluppa la passione per la musica. In particolare, inizia a suonare la chitarra e a cantare stornelli e canzoncine tipiche della sua terra d’origine.

Per dare una svolta alla sua carriera ed inseguire il suo sogno, appena 17enne Albano Carrisi si trasferisce a Milano. Qui inizia a lavorare come cameriere nel ristorante Il dollaro. Ma Al Bano viene notato dal produttore maestro Pino Massara, che lo invita a sottoporsi a un provino alla Celentano-Massara, casa di produzione affiliata aperta alla ricerca di nuovi talenti. E da qui inizia la sua carriera ricca di successi. Carrisi è sempre al centro della cronaca italiana, non solo per le sue canzoni intramontabili, ma anche per le storie d’amore con Romina Power e Loredana Lecciso. Ma, il cantante, ultimamente ha spezzato il cuore dei suoi tanti fans. Andiamo a scoprire assieme cosa è successo.

Albano lascia tutti senza parole

Nel corso della sua carriera abbiamo visto Al Bano ricoprire vari ruoli. Recentemente l’abbiamo visto rivestire l’inedito ruolo di conduttore durante “La notte della Taranta”. Ma, durante un’intervista, Al Bano ha dichiarato che questa sua esperienza come presentatore, non lo proietta verso una futura conduzione di Sanremo. “No, lo escludo. Il Festival di Sanremo è una macchina troppo complicata e impegnativa, preferisco partecipare come cantante, la carica che ti dà la gara è il massimo”, ha confessato il cantante di Cellino San Marco.

Il dramma che ha sconvolto i fan

Possiamo quindi affermare che a Sanremo 2022 Al Bano Carrisi non ci andrà. Per adesso sembra quasi del tutto esclusa l’ipotesi di un suo ritorno all’Ariston, ma si sa che nel mondo della tv non ci sono certezze e tutto potrebbe cambiare. Anche se vedremo presto il cantante sulla Rai in una veste inedita. Infatti, da ottobre Al Bano scenderà in pista nel programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle. La sua presenza ha suscitato molta curiosità e sarà una nuova occasione per il pubblico di conoscere un’altra sfumatura del noto cantante.