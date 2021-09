Mara Venier si mostra innamorata di un uomo: non è il marito | Ecco chi è

Mara Venier racconta il suo amore per un uomo che non è però il marito: scopriamo insieme chi è.

Mara Venier è sicuramente una delle presentatrici più note della televisione italiana. Ogni weekend entra nelle case degli italiani con Domenica In, diventando la regina della domenica. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, Zia Mara è riuscita ad entrare nel cuore degli italiani, grazie alla sua innegabile simpatia ed empatia.

La Venier, però, è stata spesso al centro della cronaca anche per le sue storie d’amore. In particolare, si sposò la prima volta giovanissima con Francesco Ferracini, uno dei suoi primi fidanzati di quando ancora viveva a Mestre. Poi, una volta archiviato il matrimonio, si convolò a nozze con l’attore Jerry Calà nel 1984. Ma la storia tra i due naufragò solo tre anni dopo, nel 1987, a causa dei numerosi tradimenti. Ora Mara sembra aver trovato la felicità al fianco del marito Nicola Carraro. Infatti, i due si sono sposati nel 2006 e sembrano aver trovato l’anima gemella. Ma recentemente Mara Venier è apparsa innamorata al fianco di un altro uomo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Una situazione particolare

Mara Venier ha anche avuto due figli. La prima è Elisabetta Ferracini, nata dal primo matrimonio e il secondo è Paolo Capponi, avuto da Pier Paolo Capponi. Entrambi i figli le hanno regalato due nipotini e la conduttrice veneta si mostra una nonna davvero amorevole.

Ma Zia Mara è anche particolarmente attiva su Instagram, social dove vanta di oltre due milioni di followers. Ogni giorno, infatti, condivide con i suoi numerosi fans attimi delle sue giornate ed avventure divertenti. Proprio sul suo profilo social la conduttrice ha pubblicato una foto che la ritrae innamorata al fianco di un uomo che però non è suo marito.

Ecco il grande amore di Mara Venier

Mara Venier non si è separata dal marito Nicola Carraro, con il quale anzi vive una storia d’amore da favola. Infatti, la foto che ha postato sul suo profilo Instagram è in compagnia di suo nipote Giulio Longari, il figlio della conduttrice Elisabetta Ferracini, primogenita della Venier. Il ragazzo è nato nel 2002 e oggi ha 19 anni. I due sono legati da legame fortissimo, come dichiarato più volte dalla stessa Mara. Infatti, nel pubblicare la foto la Venier ha scritto lei: “Oggi un “tête-à-tête tra nonna e nipote“”.