Susanna Messaggio da preferita di Mike Bongiorno al dramma: “aveva un problema cardiocircolatorio”

Una vita particolare per Susanna Messaggio che ora addirittura sta vivendo un vero e proprio dramma: scopriamo insieme la verità.

Susanna Messaggio, volto noto della televisione italiana, è nota ai più per essere stata la valletta storica di Mike Buongiorno. La collaborazione con quest’ultimo le ha permesso di partecipare a programmi storici come Telemike, Superflash e Bis. Classe 1987, Susanna si è laureata in lingue.

In particolare, nel corso della sua carriera è riuscita a raggiungere grandi successi non solo nel mondo del piccolo schermo, ma anche come attrice. Una vera artista, che ha lasciato un vero e proprio segno nella televisione italiana, ma da qualche anno si è allontana dallo show business. L’ultimo suo programma televisivo risale addirittura al 2002, “Sapore di vino”. Ma la donna ha vissuto in questi ultimi anni momenti davvero molto duri e dolorosi. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa accaduto a Susanna

Susanna Messaggio ha raggiunto sicuramente molti successi durante la sua carriera, ma ha dovuto superare nel suo privato momenti tanto difficili. Nel 1992 la showgirl mette alla luce Alice, la sua prima bambina, nata dalla storia d’amore con il secondo marito.

Purtroppo la bimba morì subito dopo il parto. Di questo evento la donna ha preferito non parlarne mai approfonditamente nel corso degli anni. Ma, in una recente intervista rilasciata a Caterina Balivo durante il programma Vieni Da Me, la Messaggio ha raccontato quei dolorosi momenti.

Approfondisci anche —> Luciano Ligabue, la confessione straziante: “Ho perso 3 figli”

Leggi anche -> Simona Ventura al veleno, scontro tra due conduttrici : “Tra le due preferisco la pizza”

Leggi anche -> Marco Liorni, l’amore per Giovanni gli costò caro: ecco cosa successe al conduttore

Un dolore immenso per la conduttrice televisiva

“La mia prima figlia Alice è morta a pochi mesi di vita per un problema cardiocircolatorio. Io all’epoca studiavo medicina. Ho smesso e ho iniziato a studiare psicologia perché volevo aiutare le donne che avevano vissuto il mio stesso dramma. Poi è arrivata mia figlia Martina, che oggi ha 24 anni. Dal mio terzo matrimonio, è nato mio figlio Jacopo. I miei figli sono tutto e per me sono tre”, ha raccontato visibilmente commossa Susanna. “Alice è ritornata nel Paese delle meraviglie, ma è sempre vicina a me”, ha così concluso Susanna Messaggio. Queste parole hanno toccato anche la stessa Balivo, che non ha trattenuto la commozione.