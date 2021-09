Marco Carta, la malattia che poteva ucciderlo: “Tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca”

Marco Carta racconta della malattia che lo stava letteralmente ammazzando, una vera problematica per l’artista italiano.

Marco Carta nell’ultimo periodo è passato agli onori della cronaca più per fatti riguardanti la sua vita privata che la musica. Per lui infatti tante le problematiche, con la confessione arrivata per la prima volta dopo mesi. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Per lui una grave malattia lo scorso giugno, con il mondo che si è visto crollare addosso. Ne ha parlato nel salotto di Barbara d’Urso, a Domenica Live. Ha avuto modo di ricordare quei giorni terribili: la nonna pensava potesse essere un’ulcera, ma così in realtà non era. Si trattava di qualcosa di molto più grave.

Ecco cosa sta accadendo all’artista

“Ero in treno, dovevo andare a cantare ad Assisi – parte così il cantante, raccontando il proprio dramma personale – sono stato talmente male che il capotreno ha fermato il treno. Mi hanno fatto scendere e c’era un’ambulanza che mi aspettava. Mi hanno tenuto ad Arezzo un paio di ore in osservazione. Sono voluto comunque andare ad Assisi a cantare”

Ecco come ha continuato il racconto: “La notte stavo malissimo, sono tornato a Milano, sempre con dolori fortissimi. Ho chiamato i miei amici e mi sono fatto ricoverare”. Una situazione che si profilava drammatica: “Dopo la tac hanno visto che nell’addome tra l’ombelico e lo sterno c’era una macchia gigantesca e la dottoressa ha detto ‘o è un’ulcera o una diverticolite, spera che sia un’ulcera perché con la diverticolite dobbiamo metterti la sacca esterna”.

Un vero e proprio trauma per Marco Carta

Successivamente racconta come: “Era diverticolite. Mi hanno portato subito in sala operatoria. Ero molto grave, mi hanno ripreso per i capelli, perché io per resistere prendevo antidolorifici, ma per fortuna non è stata necessaria la sacca”. Mi hanno aperto l’addome con i ganci che lo tenevano separato e mi hanno messo i punti metallici. Appena sveglio mi sono toccato per vedere se avevo sacche esterne”.

Insomma, un grande spavento per lui, risolto però con il ritorno alla normalità. Un’artista che tanto ha faticato e che ora, per il prossimo futuro, punta a tornare nell’olimpo della musica italiana.