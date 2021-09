Emma Marrone come non l’avete mai vista: il cambio di look è travolgente

Emma Marrone ed il cambiamento che ha sorpreso tutti. La cantante si è mostrata con un nuovo look anche sui social

Ieri è cominciata la nuova edizione di ‘X-Factor’, che vede tantissime novità introdotte per i tantissimi appassionati che ogni anno seguono il programma, di fatto uno dei più amati degli ultimi anni. Cambiamenti radicali, a cominciare dalla conduzione: addio ad Alessandro Cattelan (che vedremo impegnato con Netflix e Rai), e detto Ludovico Tersigni, attore de ‘Summertime’ e ‘Skam Italia’. Una scommessa, visto che per il giovane romano classe ’95 è la prima importante esperienza in conduzione.

Cambiato anche il format della trasmissione: niente categorie (le classiche under, over e gruppi), dentro invece squadre che potranno annoverare al loro interno qualsiasi cantante. Una novità introdotta evidentemente anche per restare contestuali con il periodo che viviamo, evitando di mantenere delle barriere all’interno del format.

Restano invariati, invece, i quattro giudici che già lo scorso anno si sono resi protagonisti. Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton ed ovviamente Emma Marrone. Tutti e quattro proseguiranno ancora la loro avventura all’interno del programma, per la gioia di tantissimi fan che hanno approvato la scelta di confermarli. In particolare Emma, ormai da tempo è una delle cantanti italiane più amate dal pubblico, e proprio recentemente ha deciso di mostrarsi con un look molto particolare.

Emma Marrone, il look che ha sorpreso i fan

E cosi la bellissima cantante nativa di Firenze ha deciso di cambiare, dare una sterzata al proprio look, evidentemente anche in vista dell’inizio del programma targato Sky. E cosi la foto pubblicata su Instagram è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico, che ha apprezzato il modo con cui la bella Emma si è presentata in maniera del tutto inedita davanti ai suoi fan.

Capelli corti, ricci, un biondo che resta il colore che contraddistingue la cantante, ed un mood molto “wild” con il quale la Marrone ha deciso di mostrarsi davanti al suo pubblico. Uno scatto che mostra ancora una volta la bellezza limpida, naturale ma anche esplosiva di Emma. La stessa esplosività che la cantante mette nelle sue canzoni, che le è valsa proprio il grande consenso del pubblico. Gli utenti hanno approvato, con tantissimi commenti di elogio per la scelta di cambiare look e dirigersi verso questa soluzione.