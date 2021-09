Da bambina aveva un sorriso smagliante, oggi è la più grande cantante italiana: ecco chi è

La bambina dal sorriso smagliante che vediamo in foto è diventata l’icona della musica italiana. Andiamo a scoprire di chi parliamo

Nello scatto che vi presentiamo quest’oggi è possibile vedere una bimba con i capelli a caschetto, con le guance rotonde ed uno splendido sorriso. Soltanto qualche anno dopo ha capito quale fosse la sua reale vocazione, appassionandosi sempre di più al mondo della musica.

Con il passare del tempo si è fatta conoscere dal grande pubblico a suon di successi, con i quali ha accresciuto la sua notorietà fino a spopolare anche al di fuori dei confini della penisola italiana. Proprio per questo motivo ha tradotto svariati dei suoi capolavori in diverse lingue, tra cui in francese, in spagnolo, in portoghese e, naturalmente, in inglese.

Chi è la bimba allegra della fotografia?

Il nome della straordinaria artista di cui stiamo parlando corrisponde a quello di Laura Pausini. Quest’anno è stata sulla bocca di tutti per la nomination agli Oscar, premio che poi è stato assegnato a Her per la sua canzone intitolata “Fight for You”, utilizzata come colonna sonora del film “Judas and the Black Messiah”.

La carriera della cantante di Faenza è stata un susseguirsi di successi, a partire dalla vittoria del 1993 in occasione della quarantatreesima edizione del Festival di Sanremo, dove si è imposta nella categoria dedicata alle giovani proposte con il celebre brano “La solitudine”.

I riconoscimenti da lei ricevuti sono innumerevoli, tra i principali figurano un Grammy Award, un Golden Globe e ben sei World Music Awards. Tuttavia la sua vittoria più grande è senza alcun dubbio l’affetto che riceve dai suoi milioni di fans, i quali ad ogni suo concerto restano incantati dalla sua voce più unica che rara.

Laura Pausini ed il docu-film sulla sua vita

Seguitissima anche sui social, appena qualche settimana fa ha pubblicato un lungo post in cui ha affermato i suoi tanti propositi e desideri in vista del futuro. Uno dei progetti che la riguarda da vicino è il film-documentario che parla della sua vita e della sua ascesa verso il successo, in uscita nel prossimo anno.

È proprio tramite i suoi canali social che Laura ha svelato la notizia al suo pubblico: “2022, ritorno a voi. E questa volta credo di essere riuscita a farvi una vera sorpresa! Si, vi confermo che sto girando il mio primo film con Amazon Studios per Prime Video”.