Gerry Scotti fa l’annuncio che tutti aspettavano: finalmente ha deciso

Gerry scotti ha fatto un annuncio che tutti i suoi fan aspettavano da tempo. Andiamo a svelare insieme di che cosa si tratta

Uno dei volti più noti della tv italiana è tornato in pista, ripartendo con l’ennesima stagione in cui sarà ancora una volta al centro dei progetti della Mediaset.

Da pochi giorni sono ricominciate le riprese di “Caduta libera”, game show giunto alla decima edizione e che vede al suo timone lo zio Gerry. L’affetto che il pubblico da casa riversa nei suoi confronti è testimoniabile dagli elevati indici di ascolti che continua a riscuotere con i suoi programmi, compreso quello di cui abbiamo appena parlato.

Il programma va in onda come al solito nella fascia preserale di Canale 5, nell’orario che va dalle 18:45 alle ore 20:00. Come aveva già annunciato Scotti, il format manterrà la sua struttura portante ma con l’aggiunta di qualche innovazione: “Abbiamo rinnovato la scenografia con un nuovo impianto di luci; c’è una nuova sigla e cambia anche la musica degli stacchetti”, la confessione dello showman di Miradolo Terme.

Leggi qui -> Gerry Scotti nella sua casa di Roma vive con un altro uomo: ecco di chi si tratta

Leggi qui -> Sapete che titolo di studio ha Gerry Scotti? Non ve lo immaginate neanche

L’annuncio tanto atteso di Gerry Scotti

Il totale dei nuovi episodi di “Caduta libera” dovrebbe aggirarsi tra i cinquanta ed i settanta, stando a quanto riportato da Tv Blog, numero variabile anche in base all’inizio della nuova edizione di un altro dei game show più visti sui canali del Biscione, ovvero quello presentato da Paolo Bonolis “Avanti un altro”.

Se da un lato la struttura della sfida rimarrà pressoché invariata, ovvero con dieci sfidanti ed un campione che avrà la possibilità di aggiudicarsi il montepremi di cinquecentomila euro, il conduttore lombardo ha annunciato la presenza di un nuovo gioco, durante un’intervista concessa a “TelePiù”.

“Ci sarà un gioco inedito. Ogni anno inseriamo una manche diversa, stavolta avremo il Giornalone, una serie di domande sui fatti del passato in cui si dovranno indovinare i titoli di cronaca dell’epoca”, le parole dello zio Gerry con le quali ha messo al corrente i milioni di telespettatori sulla novità inserita nel format da lui guidato.

Il pubblico è senz’altro entusiasta dell’annuncio dello showman, oltre che curioso di assistere alle dinamiche di questa prova inedita che aggiungerà altro pepe ad una trasmissione già molto frizzante di per sé.