Da bambino era fantastico, oggi è uno dei più famoso della tv italiana | Ecco chi è

Chi è il dolcissimo bambino che sorride tra le braccia di sua madre in questa vecchia foto in bianco e nero? Oggi è cresciuto ed è diventato un famosissimo giornalista e conduttore televisivo: un vero e proprio Vip della Tv italiana!

Solo pochissime persone saranno in grado di riconoscere questo bambino, anche perché di foto del genere se ne trovano davvero poche. Oggi il suo volto è tra i più noti del mondo dello spettacolo: conduttore Tv, giornalista, direttore di una famosa rivista. Avete capito di chi stiamo parlando?

La prima foto lo ritrae ancora neonato, tra le braccia di sua madre, tenero e sorridente con un dito in bocca. Nella foto qui sopra, invece, lo vediamo quando era ancora bambino, mentre rivolge lo sguardo docile alla macchina fotografica. Non lo avete ancora riconosciuto?

Ecco qualche indizio: è nato a Milano il 7 aprile del 1964. È cresciuto nel quartiere di Bruzzano, si è laureato in Lettere e Filosofia e poi, ancora giovanissimo, ha lavorato come insegnante. Inoltre, è dichiaratamente gay.

Oggi è famoso soprattutto per il suo lavoro in Tv: ha lavorato prima in Rai e poi a Mediaset, dove ha condotto alcuni tra i più celebri reality show e programmi televisivi. Tra le altre cose è un giornalista ed è il direttore della rivista settimanale “Chi”.

Alfonso Signorini da piccolo: la foto fa il giro del web

Ebbene sì, il bambino nella foto è Alfonso Signorini. Lui stesso ha pubblicato le immagini su Instagram, ricordando con un pizzico di nostalgia i bei tempi andati. Una nostalgia che si fa sentire ancora di più oggi che sua madre, purtroppo, non c’è più.

In ogni caso, quel bambino ne ha fatta di strada: oggi Alfonso Signorini è tra gli uomini più amati della Tv, un vero e proprio VIP, un conduttore televisivo brillante ma anche un giornalista acuto che con il suo lavoro ha modificato l’industria del gossip.

Di recente è diventato anche il padrone di casa al Grande Fratello Vip, che ormai conduce da tre edizioni consecutive. Ma Signorini è anche uno scrittore, autore di diversi libri, un conduttore radiofonico, un autore e un registra teatrale.

Chi lo segue sa che negli anni Signorini si è fatto riconoscere anche per la sua eleganza nell’abbigliamento: insomma, niente a che vedere con il cappotto di lana che indossava nelle foto da bambino.

