Alfonso Signorini la drammatica confessione sul figlio in adozione: “Non ci sono più…”

Alfonso Signorini ha raccontato tutto. In un’intervista rilasciata a ‘Verissimo’ è tornato su un tema molto particolare della sua vita

Manca ormai pochissimo alla prima puntata della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Tante sorprese aspettato i telespettatori, che potranno nuovamente seguire le vicende della casa più spiata d’Italia. L’ultima vittoria, quella di Tommaso Zorzi, ha rappresentato un successo anche in termini di consenso, visto che l’influencer milanese ha acceso l’entusiasmo del pubblico e convinto tutti.

Si riparte, come detto, con diverse novità. Cambiano gli opinionisti, ad esempio, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che prenderanno il posto di Antonella Elia e Pupo. Una scelta importante da parte della produzione, che ha dunque deciso di dare una sterzata sotto questo punto di vista.

Resta saldamente al timone, invece, Alfonso Signorini che ormai porta avanti la barca da diversi anni. L’ultima edizione è stata una delle più lunghe, e proprio per il direttore di ‘Chi’ è stato necessario tirare fuori tutte le energie mentali per terminare il programma, molto seguito dall’inizio alla fine.

E proprio Signorini rappresenta uno dei pilastri del ‘Grande Fratello Vip‘, anche perchè molto apprezzato dal pubblico di casa. Negli anni si è creata grande empatia, anche perchè Alfonso ha raccontato alcuni aneddoti molto particolari legati alla sua vita. Uno di questi ha commosso gli italiani.

LEGGI ANCHE >>> Alfonso Signorini, il problema fisico che avrà per sempre: Senza una cosa non può nemmeno uscire di casa

LEGGI ANCHE >>> Sonia Bruganelli sul matrimonio con Paolo Bonolis: la dichiarazione inaspettata che cambia tutto

Alfonso Signorini, il dramma del figlio in adozione

Negli anni la figura di Alfonso ha assunto una forma sempre più definita all’interno del panorama televisivo italiano, e proprio per questo il segue con grande attenzione anche quelle che sono le interviste del conduttore classe ’64. In una di queste Signorini ha riportato un qualcosa di molto intimo, che ha evidentemente lasciato a bocca aperta il pubblico.

Un aspetto legato alla voglia di paternità, che purtroppo per Alfonso non è arrivata nonostante da parte sua ci fosse la volontà effettiva di diventare padre. Il conduttore ha cosi chiarito alcuni aspetti legati a questa vicenda, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Verissimo’: “Ho provato ad avere un figlio in affidamento ma non ci sono più i termini anagrafici. Mi sarebbe piaciuto averlo. Sono però contrario alle cose forzate come gli uteri in affitto”, la spiegazione di Signorini.