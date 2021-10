Claudia Pandolfi, il ricovero improvviso | Investita da un paparazzo

Un paparazzo ha investito Claudia Pandolfi a Roma: l’attrice è finita all’ospedale con costole rotte e gravi contusioni al torace. I due stavano litigando dopo che l’uomo le aveva scattato delle foto sotto casa.

Claudia Pandolfi è un’attrice nata a Roma, ha 47 anni d’età e in carriera ha ricevuto premi importanti come il Premio Flaiano o il premio di Miglior Attrice al Bari International Film Festival, oltre che una serie di candidature al David di Donatello e al Nastro d’Argento.

La sua notorietà in Italia si deve soprattutto ai ruoli ricoperti in serie tv popolarissime come “Un medico in famiglia” e “Distretto di Polizia“. Claudia Pandolfi però si è data parecchio da fare anche al cinema, con quasi una trentina di pellicole in sala: tra i film più riusciti sicuramente “Una cosa bella“, con la regia di Paolo Virzì.

L’attrice ha avuto una vita privata parecchio burrascosa: nel 1999 si è sposata con Massimiliano Virgili, un attore che poi ha lasciato dopo solo un mese per mettersi con il conduttore televisivo Andrea Pezzi.

Claudia Pandolfi ha anche un figlio di nome Gabriele, avuto dalla relazione con il cantante Roberto Angelini e un secondo figlio di nome Tito, nato da un’altra relazione, quella con il suo attuale fidanzato Marco De Angelis, che di mestiere fa il produttore cinematografico.

Litiga con un paparazzo e lui la investe con l’auto

L’episodio shock ha avuto luogo a Roma, all’angolo di Via Priscilla di Piazza Vescovio, dove abitava Claudia Pandolfi. Mentre tornava a casa, l’attrice si è accorta di essere stata fotografata da un paparazzo che si era appostato lì vicino. Risentita da quanto accaduto, la donna si scagliata contro il fotografo, chiedendo la restituzione delle foto.

Stando alle prime ricostruzioni, tra i due è scoppiata una vera e propria lite, tanto che il paparazzo ha estratto dalla tasca uno spray al peperoncino che ha utilizzato contro la donna per liberarsi e fuggire via con le foto. L’uomo è corso in auto ma dopo aver messo in moto la macchina ha investito Claudia Pandolfi lasciandola a terra dolorante.

L’attrice è stata trasportata al Policlinico Umberto I di Roma dove le hanno diagnosticato la fratture di due costole e gravi lesioni al torace. Il fotografo, invece, si è auto-denunciato alla Polizia: il paparazzo coinvolto nell’accaduto si chiama Mauro Terranova ed è lo stesso che qualche anno prima era stato protagonista di una rissa con Gigi D’Alessio.