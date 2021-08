Claudia Pandolfi e l’intervento al torace che ha subito: il motivo impensabile

L’attrice capitolina è stata ricoverata in ospedale a seguito di un brutto incidente, dal quale ha riportato diversi traumi

Subito dopo la sua partecipazione al principale concorso di bellezza nostrano, per la Pandolfi è arrivato l’esordio sul set.

A partire dalla prima metà degli anni novanta, l’attrice si è dedicata di pari passo sia al cinema che alla tv, interpretando un gran numero di ruoli all’interno delle tante pellicole in cui ha lavorato.

Nel corso della carriera ha collaborato con alcuni grandi registi italiani, come Michele Placido, Leonardo Pieraccioni, Paolo Virzì ed altri ancora. Per quel che riguarda il piccolo schermo invece, Claudia ha preso parte alle riprese di alcune delle serie più seguite del nostro Paese, tra cui “È arrivata la felicità”, “Distretto di polizia” e “Un medico in famiglia”.

In merito alla sua vita privata invece, l’ex concorrente di Miss Italia è mamma di due figli. Il primo si chiama Gabriele ed è nato nel 2006 dalla sua relazione sentimentale con Roberto Angelini, cantante romano, mentre Tito, il secondogenito venuto al mondo nel 2015, è frutto della storia d’amore con Marco De Angelis.

Claudia Pandolfi investita da un’auto

Al momento l’attrice sta vivendo uno dei momenti più floridi per quel che riguarda il lavoro, avendo partecipato soltanto nel 2021 alle riprese di tre serie televisive, tra cui “È tutta colpa di Freud”, all’interno della quale ha interpretato il personaggio di “Anna Cafini”.

Purtroppo però, per lei il passato non è sempre stato tanto positivo quanto il presente. Diversi anni fa infatti, la Pandolfi ha corso un serio rischio a seguito di un grave incidente: è stata investita da un’automobile.

A guidare l’auto era un paparazzo, Mauro Terranova, già salito agli onori della cronaca a causa dell’aggressione subita dal cantante neomelodico Gigi D’Alessio. Anche in questo caso, a scagliarsi contro di lui è stata l’attrice, poiché quest’ultima pretendeva la restituzione del rullino contenente alcune sue fotografie appena scattate.

Vista l’insistenza di Claudia, l’uomo ha premuto l’acceleratore della macchina ed è ripartito. Sfortunatamente però, la quarantaseienne è rimasta aggrappata allo sportello mentre l’automobile era già in corsa.

Una volta trasportata in ospedale, i medici hanno diagnosticato la frattura di due costole oltre ad un serio trauma toracico, motivo per cui la Pandolfi è finita sotto i ferri. Subito sono partite le ricerche delle forze dell’ordine per individuare il colpevole, ma a sorpresa è stato lo stesso fotografo a costituirsi.

Dopo l’accaduto, l’uomo ha dichiarato di aver reagito così per timore, vista l’irruenza della romana. A tal proposito, Terranova avrebbe utilizzato addirittura dello spray urticante all’indirizzo della donna, tuttavia ha concluso esprimendo tutto il suo dispiacere per come è andata la brutta vicenda.