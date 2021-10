Viso e sguardo fiero fin da bambino, oggi è uno degli attori italiani più conosciuti nel mondo

Lo vedete questo bambino nella foto? Così era da piccolo quello che oggi è uno degli attori e comici italiani più amati e famosi nel mondo. Un indizio? Ha recitato da protagonista in un film Premio Oscar!

Avete riconosciuto chi è il bambino nella foto? Sguardo tenero ma fiero, occhi dolci e teneri che se guardate con attenzione vi faranno capire subito di chi stiamo parlando. Impossibile non conoscerlo: si tratta infatti di un attore e comico italiano tra i più famosi nel mondo. Avete capito di chi stiamo parlando?

In questa foto lo vediamo bambino, ma oggi quel bambino ha 66 anni d’età e tre figli. All’epoca in cui queste foto sono state scattate, lui era ancora piccolo e viveva a Milano, figlio di genitori emigrati dal Sud: suo padre, infatti, era un calzolaio di origini foggiane mentre sua madre era di origini lombarde e lavorava in un locale notturno.

Quel bambino crebbe nella periferia ovest di Milano, tra Lorenteggio, Case Minime e viale Aaretusa. Ben presto, però, iniziò a lavorare nel mondo dello spettacolo, tra spettacoli comici nei club e primi film al cinema, raggiungendo il successo nazionale grazie alla collaborazione continuativa con il regista Carlo Vanzina.

Nel 1984 si è anche sposato e ben presto gli è nata la sua prima figlia, di nome Marta (36 anni); dopo il divorzio si è unito a Giulia Begnotti ed ha avuto altri due figli Matteo (26 anni) e Marco (24 anni), anche se la coppia non si è mai sposata. Dunque, avete capito di chi stiamo parlando? Siete riusciti ad indovinare chi è oggi il bambino piccolo nella foto?

Foto da piccolo: è Diego Abatantuono

Ebbene sì, si tratta proprio di Diego Abatantuono: è lui il bambino della foto. Lo avevate riconosciuto? Oggi Diego Abatantuono è uno degli attori comici più famosi d’Italia ma è molto noto anche all’estero, soprattutto grazie al ruolo da protagonista nel film “Mediterraneo“, con la regia di Gabriele Salvatores, Premio Oscar al miglior film straniero nel ’92.

In Italia i suoi film più famosi sono sicuramente quelli degli anni ’80 e ’90, come “Eccezzziunale… veramente“, “Attila flagello di Dio“, ma anche pellicole come “Puerto Escondido” e “Marrakech Express“. Negli ultimi anni, invece, ha collaborato spesso con il regista Alessandro Genovesi e sempre più spesso lo abbiamo visto anche in Tv.

Spesso ospite di trasmissioni sportive, lui che è un grande tifoso del Milan, più di recente si è messo alla prova con il mondo del food e dell’intrattenimento legato alla cucina: nel 2021 ha partecipato alla serie-tv “Dinner Club“, prodotta da Amazon Prime Video e condotta dallo chef Carlo Cracco.

