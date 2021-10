Occhi profondi fin da piccola, oggi è la cantante più bella d’Italia: ecco chi è

Lo sapete chi è questa bambina nella foto? I suoi occhi non mentono: si tratta di una delle cantanti più belle e famose d’Italia, che di recente è diventata anche una conduttrice Tv. Ecco di chi stiamo parlando

La vedete questa bimba piccola nella foto? Siete riusciti a capire chi è? Se guardate attentamente, concentrandovi sul suo sguardo, probabilmente sarà più facile riconoscerla. Si tratta, infatti, di un volto molto noto del panorama televisivo e musicale italiano: una cantante tanto famosa quanto bella.

Per chi non ha ancora indovinato, proviamo a dare qualche indizio. La bambina in foto, che oggi è una cantante affermata, è nata a Sora in provincia di Frosinone ed oggi ha 34 anni d’età. Fin da piccola vince concorsi canori, e il suo esordio di fronte al grande pubblico arriva prestissimo: nel lontano 2002, quando aveva solo 15 anni, partecipò e vinse l’edizione “Giovani” del Festival di Sanremo, riscuotendo subito un grande successo.

Da allora ha pubblicato otto album musicali e preso parte a ben otto edizioni del Festival della canzone italiana. Per molti anni è stata la compagna di uno dei più famosi cantanti italiani, con il quale però si è ufficialmente separata il 3 marzo del 2020. Attualmente, invece, è fidanzata con un cantante napoletano.

Insomma, si è capito? Stiamo parlando proprio di lei: già da piccola aveva quello sguardo intenso e profondo, nel quale si può riconoscere la donna che è oggi.

La bambina è Anna Tatangelo da piccola

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Anna Tatangelo. È lei la bambina piccola nella foto. L’avevate riconosciuta? Oggi Anna Tatangelo si è presa una breve pausa dalla carriera musicale per dedicarsi alla televisione: su Canale 5 da qualche settimana conduce la nuova edizione del programma “Scene da un Matrimonio” ed è anche giudice – sempre sulle reti Mediaset – del talent-show “All Together Now“.

Come tutti sanno, Anna Tatangelo è stata la moglie del cantante napoletano Gigi D’Alessio dal 2005. La coppia ha avuto anche un figlio di nome Andrea, che oggi ha 11 anni, ma la relazione tra Gigi D’Alessio e la Tatangelo non è durata: dopo anni di tira e molla si sono separati ufficialmente nel 2020.

Attualmente, invece, pare che Anna Tatangelo sia fidanzata con Livio Cori, rapper napoletano che negli ultimi anni è stato anche a Sanremo in coppia con Nino D’Angelo.